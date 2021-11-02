美韓空軍展開聯合軍演！出動「百多架戰機」F-35A　恐引北韓抗議

▲2017年的「警戒王牌」演習韓美兩國大規模出動6架F-22與4架F-35A。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓空軍從昨（1）日起展開「聯合空中訓練」，預計進行至5日，其中美軍派出F-16戰鬥機、南韓軍則派出F-15K、KF-16等戰鬥機，以及包含連北韓（朝鮮）都戒慎恐懼的F-35A匿蹤戰機，合計共為100多架戰機參與此次非對外公開的訓練。

根據《韓聯社》，南韓軍方消息人士表示，此次韓美空軍的戰鬥準備態勢綜合訓練是屬於聯合空中訓練的一環，此次訓練並未在美國本土進行，也並未規劃進行射擊訓練，參與此次訓練的空中戰力人員的規模較大，不過可能會根據其所賦予的任務，以營（大隊，대대）為單位進行訓練。

報導指出，美國與南韓軍隊在每年的12月都會依慣例進行「警戒王牌」（Vigilant Ace）大規模聯合空中訓練，不過自從南北韓、美國與北韓於2018年開始展開對話後，軍演規模被大幅整編，並被規模較小的「戰鬥準備態勢綜合訓練」所取代，且軍演改為非對外公開，美國與南韓當局也未公開訓練的具體行程，被質疑是否在看北韓的臉色。

據悉，近來北韓時常對外公拍批判南韓與美國的「雙重標準」態度，因此本次的聯合空中軍演，恐怕會再度挑起北韓的敏感神經，被北韓嚴加批判。

南韓空軍關係人士向《韓聯社》表示，「韓美聯合空中訓練是按照年終計畫實施，因本次訓練不得對外公開，因此無法輕易對外部公開細部事項，還請見諒。」

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