美國務院發150萬劑疫苗抵台照片：展現美台關係強韌

▲美國國務院上傳疫苗抵台照片。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國履行先前援台250萬劑疫苗後,1日加贈的150萬劑疫苗也抵台;美國國務院發布推特表示,「合作共同抗疫展現了台美關係的強韌」。

台灣疫情6月進入高峰,當時美國便援贈台灣250萬劑莫德納(Moderna)疫苗。日前再宣布贈台150萬劑疫苗,由台灣駐美代表蕭美琴於10月31日親赴肯塔基州路易斯維爾(Louisville)機場簽收並送機;再由台灣衛生部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、外交部政務次長曾厚仁以及美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)共台前往桃園機場接機。

美國國務院1日推文附上4張陳時中、曾厚仁以及孫曉雅接機的照片,表示COVID-19疫情讓全人類面臨前所未有的挑戰,「共同合作抗擊疫情,展現了美國和台灣關係的強韌。」

The COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges for all of us. Working together to defeat this pandemic shows the strength of the United States-Taiwan relationship. pic.twitter.com/ZewU6e0Q1j