美國務院發150萬劑疫苗抵台照片：展現美台關係強韌

▲美國國務院上傳疫苗抵台照片。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國履行先前援台250萬劑疫苗後，1日加贈的150萬劑疫苗也抵台；美國國務院發布推特表示，「合作共同抗疫展現了台美關係的強韌」。

台灣疫情6月進入高峰，當時美國便援贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗。日前再宣布贈台150萬劑疫苗，由台灣駐美代表蕭美琴於10月31日親赴肯塔基州路易斯維爾（Louisville）機場簽收並送機；再由台灣衛生部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、外交部政務次長曾厚仁以及美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）共台前往桃園機場接機。

美國國務院1日推文附上4張陳時中、曾厚仁以及孫曉雅接機的照片，表示COVID-19疫情讓全人類面臨前所未有的挑戰，「共同合作抗擊疫情，展現了美國和台灣關係的強韌。」

The COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges for all of us. Working together to defeat this pandemic shows the strength of the United States-Taiwan relationship. pic.twitter.com/ZewU6e0Q1j — Department of State (@StateDept) November 1, 2021

美國民主黨參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）8月初接受華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）訪問時表示，2020年初美國疫情爆發時，台灣捐贈許多防疫用品給美國，因此贈台的250萬劑疫苗是「沒有任何附加條件的」。此外她還強調「美國不會拋下你們」，而且援贈台灣的疫苗將會達到「400萬劑」。

當時資深媒體人周玉蔻在《新聞放鞭炮》中提到在與我方查證後，證實是參議員口誤；陳時中也表示根據外交部訊息，並無這樣的計畫，但若達克沃絲心中有促成的想法，也感到非常感謝。巧合的是時隔3個月，美方加贈台灣150萬劑，卻也讓達克沃絲的「口誤」成真。