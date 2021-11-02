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拜登民調持續下滑　4成民主黨支持者2024想換人

▲▼拜登今年5月下令情報機構調查新冠病毒起源。（圖／路透社）

▲疫情及民生影響，拜登上任後民調不斷下滑。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國總統拜登上任還不滿一年，但民調持續下滑，滿意度不到5成。一項最新民調顯示，44%民主黨支持者或偏民主黨的獨立人士希望下屆民主黨能推出拜登以外的候選人。

1月才正式入主白宮的拜登（Joe Biden），因為疫情對經濟帶來衝擊，失業率、物價上揚，讓民眾苦不堪言，也讓他的蜜月期比預期中的短，近期不少民調都顯示拜登的滿意度下滑到5成以下。

NPR-PBS NewsHour-Marist今天公布一項民調顯示，44%民主黨與偏民主黨獨立人士認為，新的角逐者更有機會為民主黨贏得下屆總統大選；支持拜登連任的有36%；另有20%尚未確定。

國會山莊報（The Hill）指出，拜登之所以能贏得2020年民主黨黨內總統初選，正在於他是最可能擊敗時任總統川普（Donald Trump）的候選人。

拜登上任9個多月來，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延獲得初步控制，但由於傳染性更強的Delta變異株肆虐，導致美國確診人數在夏天大幅增加。此外，拜登政府8月阿富汗撤軍的混亂無章也讓他備受批評。

拜登的支持率因此直線下滑。今天公布的這份民調中，認同拜登表現的登記選民約44%，不滿意的民眾則達49%。

拜登的支持率下降，連帶影響他所代表的民主黨支持度。對於明年11月將舉行的國會改選，44%的受訪者表示將投給共和黨，支持民主黨的比例則為41%。和9月份的類似民調相比，民主黨的支持度下滑，當時打算投給民主黨的民眾為46%，領先共和黨的38%。

相較於民主黨支持者對拜登作為2024年民主黨總統候選人採取質疑立場，共和黨支持者則在相當程度上支持川普捲土重來。根據這份民調，50%的共和黨選民與偏共和黨的獨立人士認為，提名川普將是共和黨贏得勝選的最佳機會，35%則希望提名其他候選人。

這項民調是在10月18到22日對全美1032位登記選民進行，誤差值為4.3個百分點。

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