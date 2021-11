奈及利亞22層豪宅工地突垮「一層層掉下來」　至少4死逾100人失蹤

記者張靖榕/綜合外電報導

奈及利亞經濟大城、擁有200萬人口的拉哥斯,一棟22層樓高的興建中建築1日突然坍塌,釀成至少4死、100人失蹤,預計後續恐怕會有更多死亡消息傳出。

▲目擊者指出大樓是「一層一層掉下來」。(圖/路透)

綜合外電報導,該棟興建中的豪華公寓地點位於拉哥斯富裕的傑爾德路段(Gerald Road),建商在過去2年都在施工及興建該棟大廈,1日稍早更和一些潛在買家們到大廈碰面解說,但建築物在下午3點左右便突然坍塌成一片廢墟。

