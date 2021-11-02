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議員陳情真有用！違法裝修挨罰6萬　北市建管處科長幫撤單20萬交保

▲▼台北市建管處室內裝潢違章罰單6萬元撤銷圖利案，陳建銘。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台北市建管處科長陳建銘涉嫌接受關說，幫業者撤銷罰單。（圖／記者劉昌松攝）

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

台北市一間裝修公司於去年被人檢舉違規，經北市政府建管處依法開罰，但經某議員關說後，該罰單竟被撤銷，6萬元罰鍰免繳。台北地檢署掌握情資後，1日約談時任建管處科長陳建銘等人到案說明，依涉犯《貪污治罪條例》圖利罪，諭令陳建銘以20萬元交保，其餘3名建管處公務員以5萬到10萬元、業者10萬元交保。

▲▼台北市建管處室內裝潢違章罰單6萬元撤銷圖利案，林欣怡。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉案的裝修業者林欣怡。（圖／記者劉昌松攝）

根據《建築法》第77條之2條文規定，建築物室內裝修時，應遵守四大規定，包含：「一、供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，非供公眾使用建築物，經內政部認有必要時，亦同。但中央主管機關得授權建築師公會或其他相關專業技術團體審查。二、裝修材料應合於建築技術規則之規定。三、不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。四、不得妨害或破壞保護民眾隱私權設施。」

如裝修時違反相關規定，主管機關可對建物所有權人、使用者或裝修業者裁處6萬至30萬元的罰鍰，並限期改善，必要時可連續處罰，還可強制拆除違規裝修的部分。

▲▼台北市建管處室內裝潢違章罰單6萬元撤銷圖利案，胡煌堯。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市建管處室內裝潢違章罰單6萬元撤銷圖利案，王夢娟。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市建管處室內裝潢違章罰單6萬元撤銷圖利案，莊家維。（圖／記者劉昌松攝）

▲建管處公務員胡煌堯（上）、王夢娟（中）、莊家維（下）。（圖／記者劉昌松攝）

北市一間裝修公司在去年時，就因未依規定申請室內裝修許可，擅自進行裝潢工程，遭人檢舉後被都市發展局建築工程管理工程處依違反《建築法》，對業者製單開罰，孰料時任建管處科長的陳建銘疑受議員關說，竟幫忙撤銷罰單，讓業者免繳6萬元罰鍰。

台北地檢署接獲檢舉情資，指揮調查局台北市調處分持5張法院核發的搜索票，前往建管處等地搜索，並以被告身份約談陳建銘等多名涉案公務員，林姓業者也被約談到案，以釐清案情。經漏夜訊問後，陳建銘以20萬元交保，涉案的建管處公務員胡煌堯、莊家維各以10萬元、王夢娟5萬元交保；業者林欣怡則以10萬元交保候傳。

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