新冠肺炎殺死「500萬條人命」　成全球第3大死因

▲新冠肺炎（COVID-19）奪走逾500萬條人命，成全球第3大死因。（圖／路透社）

文／中央社

全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不到2年，這種疾病就已奪去逾500萬人的性命。這個公衛危機不僅重創貧窮國家，也讓擁有一流醫療保健制度的富國威信掃地。

美聯社報導，美國、歐盟（EU）、英國、巴西都是中高收入或高收入國家，擁有全球1/8人口，然而這些國家與地區通報的病故人數佔了全球近半。單是美國就有逾74萬人因COVID-19喪生，高居世界第一。

耶魯大學公衛學院傳染性疾病專家艾柏特‧高博士（Albert Ko，音譯）警告：「如今我們面臨決定性時刻。我們該如何保護自己，才不會再有500萬人死亡？」

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，COVID-19的病故人數約相當於洛杉磯和舊金山的人口總和。

這個數字與挪威奧斯陸和平研究中心（Peace Research Institute of Oslo）所估計1950年以來死於國際戰爭的人數不相上下。

COVID-19如今也已是世界僅次於心臟病和中風的第三大死因。

由於曾接受COVID-19篩檢的人數有限，且許多人在缺乏治療的情況下病逝，尤其是在印度等貧困地區，實際死亡人數一定較500萬高。

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