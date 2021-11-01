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20歲少年遭槍殺慘死！ 主嫌父公開回：這才是我的孩子，以你為榮

惡少糾眾槍殺20歲青年　主嫌莽父荒謬言論遭炎上狠譙

▲泰勒（左）因持槍殺人入獄服刑，父親的荒唐留言令人髮指。（翻攝Taylor Meanley Facebook ）

圖文／鏡週刊

英國一位青年泰勒（Taylor Meanley ）日前夥同3位友人，開槍殺害了20歲的敵對幫派成員路易士（Lewis Williams），上月29日經法院判決，泰勒一級謀殺罪名成立，遭判處27年有期徒刑，但他事後卻毫無悔意，更在監禁期間上網打卡自拍，與大眾分享自己的監獄生活，連他的父親對此惡行也不以為意，竟公開留言：「這才是我的孩子，我以你為榮。」荒唐言行遭到一陣圍剿。

據外媒報導，泰勒在今年初夥同3位友人，在英國南約克郡（South Yorkshire）的一輛捷豹跑車中，手持一把自行組裝的散彈槍，射殺了敵對幫派成員路易士，儘管路易士被緊急送醫，但因他的頭部、頸部和胸腔都有槍傷，出血非常嚴重，最終仍急救無效身亡，得年20歲。

負責審理此案的傑瑞米法官（ Jeremy Richardson）在上週五開庭時，痛批泰勒一行人：「你們過著漫無目的的生活，除了沉迷犯罪活動外，對未來幾乎沒有計劃，一般成年人犯下這種滔天大罪，罪刑絕對是30年起跳，而你們握有這把槍已有很長一段時間了，我認為你們是一群非常危險的人。」經法院裁定後，泰勒一干人等已入獄服刑。

惡少糾眾槍殺20歲青年　主嫌莽父荒謬言論遭炎上狠譙

▲泰勒父子的言行引起網友一陣圍剿。（翻攝Taylor Meanley Facebook ）

但泰勒日前在羈押期間，卻仍不忘上Facebook打卡自拍，與友人分享監獄生活，行徑非常囂張，就連他的父親麥可（Mike Meanley）也留言寫道：「這才是我的孩子，堅強點，我永遠以你為榮。」似乎不把他殺人的罪刑當一回事，而泰勒友人的留言，也多半是肯定他的英勇行為，驚人言論引起網友一陣砲轟，但目前大多留言都已被刪除。

參與犯案的另一位主嫌傑克帕克（Jack Parkes）因一級謀殺、非法持有槍枝和重傷害等罪嫌，同樣被判處27年有期徒刑，其他兩位共犯喬（Joe Anderton）和奈克（Nika）則因過失殺人，遭判處了12年有期徒刑，死者路易士的母親莎德拉（Sandra）對此表示：「失去路易士令全家蒙受痛苦，我們至今仍難以接受，但我要感謝南約克郡法院和警方，不辭辛勞的調查並作出判決，我相信正義得以伸張，並永遠站在我們這一邊。」

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿


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