日本眾院大選落幕！岸田最快10日再任首相　河野太郎得票全國最高

▲日本自民黨在眾院選舉中獲勝，首相岸田文雄最快將在10日召開特別國會後，連任第101任首相，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本眾議院大選在10月31日落幕，聯合執政的自民黨與公民黨保住過半優勢，再次獲得執政權。兩黨同意，將於11月10日召開國會特別會議，再次推選首相岸田文雄出任第101任首相，並啟動第二屆的岸田內閣。

綜合日媒報導，自民黨在本屆選舉只贏得261席，略少於選前的276席，但所獲席位仍大幅超過半數，達到得以單獨穩定運作國會的「絕對安定多數」。此次選舉對自民黨而言困難重重，上台不久的岸田政權是否被國民信任、自民黨的新冠對策和經濟復甦都是他們必須面臨的考驗。

選後，首相兼自民黨總裁岸田文雄證實，自民黨保住過半議席，「這代表我們獲得了國民寶貴的信任」。聯合執政的自民黨與公民黨將於11月10日召開國會特別會議，再次推選岸田文雄出任第101任首相，並啟動第二屆的岸田內閣。

▲在日本擁有高人氣的河野太郎（左）拿下21萬票，創下最高得票率的紀錄。（圖／路透）

在本屆選舉中，擁有超高人氣的自民黨廣報本部長河野太郎拿下了逾21萬張選票，得票率高達79.3%，創下現行選制實施以來的全國最高票紀錄。反之，自民黨幹事長甘利明則在單一選區輸掉席次。他在敗選後堅決辭職，而岸田文雄則表示，他會好好跟甘利明談談，「最後由我來決定」。

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