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經濟學人預測「2022年10大風險」！台海衝突入列　4項與中國有關

▲▼台灣海軍於2018年4月13日進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣海軍於2018年4月13日進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

經濟學人智庫（EIU）公布《2022年風險展望》報告（Risk Outlook for 2022），點出可能影響全球經濟成長、通貨膨脹甚至加劇政治緊張局勢的10大風險情況。其中多達4項與中國有關，而第7項「中國及台灣爆發衝突，迫使美國介入」雖然入列但被評分「可能性低」。

經濟學人智庫針對各情況的可能性、對企業影響進行評分，前3大事件依序為「美中關係惡化，迫使全球經濟完全脫鉤」、「貨幣緊縮速度出乎意料地快速，導致美國股市崩盤」，以及「中國房地產崩盤，導致經濟成長嚴重放緩」。

文內指出，美中關係不斷惡化，導致制裁及貿易限制，包括科技、金融及投資等領域都受影響，「在極端情況下，這可能導致第三方國家在經濟上無法保持中立，劃分出支持中國或支持美國的經濟體」，並以不同科技標準營運2條供應鏈。

▲▼經濟學人智庫預測明年10大風險。（圖／翻攝eiu.com）

▲經濟學人智庫預測明年10大風險，點圖可放大。（圖／翻攝eiu.com）

經濟學人智庫還預測，2022年全球普遍出現社會動盪，「政治局勢已經高度緊張的國家尤其面臨高風險，而那些經濟最受疫情重創的國家也是如此」。

另外，隨著疫情再度爆發，地緣政治競爭將繼續升溫，相較於直接軍事衝突，網路攻擊成本更低，且難以查出幕後黑手，因此未來衝突更可能以「網路戰」形式升溫，「這可能由主要大國間的外交徹底破裂引起（例如美國和中國或俄羅斯），帶來一系列不斷針鋒相對的網路攻擊，而最終目標是控制國家基礎建設的軟體」。

儘管如此，經濟學人智庫仍指出，2021年全球GDP可望達到5.4%，而後疫情復甦的情況將持續至明年，讓2022年全球GDP成長達到4.1%。

【2022年可能影響全球經濟成長及通貨膨脹的10大風險情況】

1、美中關係惡化，迫使全球經濟完全脫鉤（可能性：高）

2、貨幣緊縮速度出乎意料地快速，導致美國股市崩盤（可能性：非常高）

3、中國房地產崩盤，導致經濟成長嚴重放緩（可能性：高）

4、全球及各國國內金融環境收緊，阻礙新興市場復甦（可能性：高）

5、新的新冠變種病毒出現，且被證明對疫苗具有抗藥性（可能性：中）

6、廣泛的社會動盪拖累全球經濟復甦（可能性：非常高）

7、中國及台灣爆發衝突，迫使美國介入（可能性：低）

8、歐中關係顯著惡化（可能性：中）

9、嚴重乾旱造成飢荒（可能性：低）

10、國際之間的網路戰爭削弱主要經濟體的基礎建設（可能性：中等）

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