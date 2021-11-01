最辣阿嬤脫了！堅挺雙峰+渾圓蜜臀打趴嫩妹　零皺紋保養祕訣大公開

記者葉睿涵／編譯

自稱為「世界最辣阿嬤」的澳洲51歲網紅斯圖爾（Gina Stewart），萬聖節當天在Instagram上傳了一張照片，與網友們分享萬聖節的南瓜是她維持「肌膚零皺紋」的終極秘訣。

據《每日星報》報導，斯圖爾10月31日在Instagram上傳照片，與31.2萬名粉絲分享秋季保養秘訣。照片中，抱著一顆大南瓜的斯圖爾全裸入境，謹以2個「小南瓜」貼圖掩蓋胸前兩點，大方秀出堅挺的雙峰與渾圓蜜桃臀，畫面香艷養眼。

▲自稱「世界最辣阿嬤」的斯圖爾在萬聖節脫了。（圖／翻攝自IG／worldshottestgrandma）

今年已經51歲的斯圖爾，身材曲線依舊玲瓏緊緻，全身更是一點皺紋也沒有，像是被時光遺忘了一般，而斯圖爾之所以能維持凍齡的秘訣，與萬聖節的南瓜脫離不了關係。

她寫道，「南瓜對健康和美容的好處很多，它富含維生素A、C、E、β-胡蘿蔔素和玉米黃素等抗氧化劑，有助於預防衰老和維持美麗無皺紋的肌膚。南瓜還可以幫助降低膽固醇、預防癌症、增強免疫力、恢復電解質平衡，讓肌肉保持在最佳狀態，並讓皮膚散發健康的光澤。」

許多網友在看過斯圖爾的照片後，認為她給的建議十分中肯，並留言稱讚道，「你一定是吃了不少南瓜才如此驚為天人」、「你真是美翻了！這些建議很好」、「我也很愛南瓜」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast