新加坡政府：每年恐有2000人死於新冠　這族群佔大多數

▲新加坡放棄清零改與病毒共存。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡疫情升溫，官方先前宣布已接種疫苗的員工才能重返工作場所。衛生部高級政務部長普杰立醫師（Janil Puthucheary）1日坦言，新加坡每年仍可能出現2000起染疫死亡個案，且大多數會是已患病的年長者。

聯合早報報導，新加坡過去6個月染疫死亡的個案中，近95%為60歲以上高齡族群，且多達七成二的人未完成疫苗接種，其餘二成六的已完整接種者幾乎都有潛在健康問題，例如高血壓、糖尿病、癌症、心肺腎等疾病。普杰立醫師坦言，就算潛在病症在確診新冠之前控制良好，但染疫後重症的風險仍可能增加，特別是年長者。

依據統計，新加坡境內累計407例確診死亡個案；截至8月中旬，二度確診案例總計32起，已知患者皆未施打新冠疫苗。

普杰立醫師11日代表衛生部長王乙康在國會發出聲明時提到，新加坡確診死亡率目前為0.2%，儘管比其他國家啟動大規模疫苗施打計畫之前的數字要低，然而這也意味著，患者即便接受良好醫療護理，境內染疫死亡人數將持續上升，每年可能有2000人死於新冠。不過，他並未提到此推估數據可能會持續多久。

數據顯示，相較已接種新冠疫苗者，年滿60歲未接種者需要輸氧治療的概率高出6倍，因病危入住加護病房的概率高8倍，死亡概率高出17倍。普杰立醫師表示，目前每天約有60名沒打疫苗的高齡者確診，其中6人可能需要入住加護病房接受治療，政府將持續留意關注。

文中提到，在新冠疫情爆發前，每年就有約4000人死於流感、病毒性肺炎及其他呼吸道疾病，同樣是患病年長者佔大多數。

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