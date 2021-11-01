封鎖18個月！泰國「入境免隔離」首日料迎上萬旅客　業者卻不樂觀

▲ 泰國蘇凡納布國際機場1日迎來疫情後第一波外國旅客。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐近二年，重創觀光旅遊業。泰國歷經長達18個月封鎖，11月起針對台灣在內的63個低風險國家，開放完整接種疫苗的旅客入境免隔離，1日料有成千上萬名國際旅客抵達。泰國政府預期，2年後可恢復疫情前榮景，當地業者卻仍憂心忡忡。

《英國廣播公司》（BBC）報導，泰國僅42%人口完整接種二劑疫苗，每天確診數近萬例，大部分地區仍受防疫政策限制。導遊Chaiyagorn Boonyapak表示，已經二年沒有工作可接，重開國門就像看見隧道盡頭一道微弱光芒，但他和同業目前沒有接到任何客戶或旅行社的聯絡，預估還需一個月時間，旅遊業才能重上軌道。

Boonyapak提到，「我們不知道（政府）是否能真的順利開放國家，但我希望他們能夠做到，我們非常希望能夠重新開始工作。」

泰國過去每年吸引4000萬觀光客，其中又以中國遊客最多，但受疫情影響，去年驟減逾8成。許多專家認為，中國持續關閉邊境將阻礙旅遊業復甦，但泰國政府仍預期，明年遊客人次將提升至1500萬，帶來逾300億美元收入，並在2023年回升至疫情前的水準。

在曼谷背包客天堂考山路（Khaosan Road）中心地帶經營一家小旅館的Wiwan Siriwasaeree表示，十分擔心考山路無法重現過去的熱鬧景象，也害怕開放外國旅客後，疫情若反彈，可能再次實施封鎖，對旅遊業復甦前景並不樂觀。

附近一家餐廳老闆Peeti kulsiorat也擔心，遊客增加會導致確診病例激增，「旅遊業就會再度被指為罪魁禍首，成為代罪羔羊」，且防疫措施會造成旅遊上諸多不便，但旅遊體驗本該舒服又便利，「如果他們來到這裡，卻有許多地方被禁或關閉，那還有什麼意義？」認為這會使人們逐漸對防疫限制感到厭倦。

曾是度假勝地的普吉島同樣受疫情重創，在卡馬拉海灘經營飲料吧的業者表示，2019年每天收入約150美元（約新台幣4177元），疫情期間為了生存，不得不動用積蓄，也開始種菜、捕魚，如今終於重新開張，每天收入僅30美元（約新台幣835元）。他們坦言，「並不指望所有躺椅能馬上被佔滿。」

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