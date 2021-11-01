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日版鄭捷！　東京小丑男專挑「站距超長」京王線特快車下手

記者王佩翊／編譯

日本東京地鐵京王線31日出現一名24歲男子持刀砍人，隨後更在車廂內部潑灑打火機油與殺蟲劑後縱火，乘客們紛紛倉皇逃生。嫌犯被逮後除了坦然公開犯案動機稱，是為了被判死刑，更親自說明挑中京王線的原因。他表示，京王線特快車的站距夠長，「非常適合犯案」，並說明自己是參考8月的小田急隨機砍人案。

根據《產經新聞》報導，24歲嫌犯服部恭太共造成17人受傷，其中一人傷勢嚴重仍在搶救中。而服部被逮後竟向警方供稱，自己是因為工作和交友不順，所以才會特意在人潮眾多的萬聖節實施屠殺計畫，手段十分兇殘。據悉，服部一心求死，但卻不敢自殺，因此才會拉陌生人陪葬，打算靠著殺超過2個人被判死刑，因此犯行後，依然悠閒待在原地抽菸，等待警方逮捕。

▲▼ 日本東京地鐵京王線31日發生無差別砍人事件，多名乘客驚恐攀爬車窗逃生。（圖／路透）

▲日本東京地鐵京王線31日發生無差別砍人事件，多名乘客驚恐攀爬車窗逃生。（圖／路透）

經過警方調查，服部恭太供稱，會選擇在京王線特快車隨機砍人，是因為「站與站之間的行駛時間夠長，很適合犯罪」。他也表示，自己是參考8月的小田急線隨機砍人事件。

嫌犯事後也被發現，行兇前曾經在涉谷車站週遭漫步30分鐘，而他當時正穿著知名漫畫蝙蝠俠中惡角「小丑」的服裝，混進歡慶萬聖節的人群中。服部在接受審訊時還表示，「我超崇拜殺人的小丑，所以特地買來當作犯案的戰袍。」

另一方面，事發後，許多乘客驚慌逃竄，其中一人逃離現場時按下緊急停車按鈕，列車隨即停靠在國領站，但到站時車門卻沒有打開，導致許多民眾嚇得從車窗翻出，爬到月台上，現場一片混亂。

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