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牛津2021年度代表字出爐！　「Vax」使用率暴增72倍當選

▲新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國《牛津英語詞典》宣布，2021年度代表字為「Vax」（疫苗）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

每年年尾，英國《牛津英語詞典》都會選出一個年度代表字，來反映當年度的大事、特質和社會思潮。受新冠肺炎影響，2021年人們的討論焦點都落在了「疫苗」身上，因此《牛津英語詞典》今年宣布，將把「Vax」（疫苗）一詞，選定為「2021年度代表字」。

綜合BBC與《衛報》報導，《牛津英語詞典》資深編輯麥克弗森（Fiona McPherson）表示，「Vax」（疫苗）一詞最早可以追溯到20世紀80年代，然而在過去，這個單詞的使用量並不高，直到新冠疫情爆發後，才一直圍繞在人們的日常生活中。

數據顯示，2020年12月，人們最常使用的詞彙是「Vaccine Distribution」（疫苗分發），而在2021年3月開始，人們的常用語就變成了「Vaccine Rollout」（疫苗推出）和「Vaccine Passport」（疫苗護照）。

今年9月以後，「Vax」一詞的使用量更暴增至去年的72倍以上，甚至還擴大到了其他與疫苗相關的語境，和不同的詞彙一起被搭配使用，如「Fully Vaxxed」（完全接種）、「Vax Card」（疫苗接種證明）等等。

「Vax」一詞也有著許多不同功用，因此不少網友和媒體也延伸出了一些網路用語，如「Vaxxie」（Vax + Selfie，即在網上發佈的疫苗接種自拍照）、「Vaxathon」（Vax + Marathon，即疫苗馬拉松）等。麥克弗森指出，「從種種現象看來，我們不難發現，『Vax』這個單詞產生了顯著影響，因此它輕鬆當選2021年度代表字是顯而易見的事。」

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