牛津2021年度代表字出爐！　「Vax」使用率暴增72倍當選

記者葉睿涵/綜合報導

每年年尾,英國《牛津英語詞典》都會選出一個年度代表字,來反映當年度的大事、特質和社會思潮。受新冠肺炎影響,2021年人們的討論焦點都落在了「疫苗」身上,因此《牛津英語詞典》今年宣布,將把「Vax」(疫苗)一詞,選定為「2021年度代表字」。

綜合BBC與《衛報》報導,《牛津英語詞典》資深編輯麥克弗森(Fiona McPherson)表示,「Vax」(疫苗)一詞最早可以追溯到20世紀80年代,然而在過去,這個單詞的使用量並不高,直到新冠疫情爆發後,才一直圍繞在人們的日常生活中。

The Oxford Word of The Year 2021 is… ‘vax’.



Learn more about why this word was chosen: https://t.co/hFIOOhJ6G6#WOTY2021 pic.twitter.com/QBXJsT6vgv