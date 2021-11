首富馬斯克開嗆聯合國　「做到這件事」就賣股票捐錢救飢荒

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

聯合國世界糧食計畫署(WFP)上月公開點名全球首富馬斯克(Elon Musk),只要捐出60億美元,也就是總資產2%,就能幫助解決全球飢荒問題。時隔多日,馬斯克透過推特做出回應,若世界糧食計畫署能以公開透明的會計方法,「在這裡確切說明60億美元將如何解決世界飢餓問題,我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出」。

綜合彭博、商業內幕等外媒報導,世界糧食計畫署署長畢斯利(David Beasley)10月時透露,只要像馬斯克、亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)等世界富豪站出來捐出財產一小部分,僅僅60億美元就能讓全球4200萬人免於因飢荒喪命。

時隔多日,馬斯克31日在推特說,如果世界糧食計畫署能在這則推文下方,以公開透明的會計方法解釋60億美元將如何解決世界飢餓問題,「我就立刻賣掉特斯拉股票並捐出來。」

馬斯克是特斯拉執行長。依據億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index),馬斯克資產淨值為3110億美元,而世糧署所提到的60億美元僅占他的總資產約2%。

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.