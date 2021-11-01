「後悔沒殺更多人！」　東京小丑男揭動機：工作不順想拉人陪葬

▲服部恭太砍人後，在車廂內縱火。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

日本東京地鐵京王線31日晚間發生無差別砍人案件，嫌犯服部恭太先是手持30公分長刀揮刀砍人，隨後又在車廂內潑灑汽油縱火，一共造成1重傷16輕傷。然而事發後，嫌犯竟悠閒地在車廂內抽菸，等待警察來臨，被逮後向警方聲稱，自己是想要自殺，才會拉陌生人陪死。他甚至還說，「沒能按照原訂計畫殺更多的人，真的好後悔！」

根據《共同社》報導，現年24歲的服部恭太31日晚間打扮成電影蝙蝠俠的惡角「小丑」，在京王線的列車上，拿出預藏的30公分長刀往一旁的70多歲男性右胸刺去，導致對方當場重傷。隨後他則前往其他車廂，同時拿出疑似打火機油與殺蟲劑的液體，四處潑灑，同時縱火，現場宛如人間煉獄。

事發後乘客們驚慌逃竄，其中一人連忙按下緊急停車按鈕，列車隨後便停靠在國領站，然而車門卻沒有打開，所有乘客紛紛從爬窗逃生，翻進月台。更有現場乘客透過車窗拍到服部恭太一臉不屑地坐在車廂內抽菸，等著被逮捕。

警方獲報趕往現場後，隨即將其制伏。根據警視廳調查，針對犯案動機，嫌犯表示，「自己在6月時工作不順，跟朋友的關係也惡化，很想尋死。但不敢自殺，因此想要殺了超過2個人，被判死刑。」據了解，這是一起隨機攻擊案件，嫌犯一共造成1人重傷、16人輕傷，全都是沒有見過的陌生人。

服部恭太犯行後毫無悔意地向警方表示，「沒能按照原有的計畫殺更多人，真的很後悔！」兇殘言論讓偵辦人員超傻眼。不僅如此，他還強調，自己很崇拜蝙蝠俠裡的小丑，因此才會特地穿上這身衣服，作為「殺人的戰袍」。

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