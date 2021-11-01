幫閨密育嬰驚見「特殊胎記」！她當場逮老公出軌...崩潰：我還陪產

▲女子在替忙閨密育嬰時，驚覺自己頭頂綠炸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay））

實習記者林郁婷／綜合報導

一名育有3寶的女子在社群平台分享，表示由於自己有育兒經驗，因此在好閨密生下寶寶後，便主動幫忙對方照顧新生嬰兒，沒想到在一次幫寶寶換尿布時，發現寶寶的脖子長了2個「特殊胎記」，與自己老公、兒子身上的胎記相似，這才驚覺老公與最好的閨密外遇。

根據《鏡報》報導，女子梅（Hailey Mae）上月在社群平台發佈一段影片，表示她原本很開心能夠參與閨密人生大事，包括生產當天開車載她去醫院，並陪同進入產房產下胎兒，原本覺得這會是一段很美好的回憶，未料3天後她在幫嬰兒換尿布時，發現寶寶脖子上有2個胎記，和自己老公、兒子的一模一樣，讓她當場傻了。

梅回憶當時情況表示，換尿布時，她就站在旁邊，兩人都看到了那個胎記，當下就問她，對方也馬上承認「我和妳的老公偷情，才會懷孕」，之後都看著對方但沒說話，自己當下根本無法思考。

梅發現老公出軌真相後也問了他，但是老公一直到半年後才坦承，兩人就離婚了，不過至今仍與這名閨密保持聯繫，她解釋道，「歸根結底，她的女兒是我孩子的妹妹」。