6.4kg巨嬰誕生！英國史上第3重「出動2護士猛拉」　媽媽這習慣造成

▲ 阿爾發體型驚人。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子和丈夫育有3名子女，已經裝上子宮避孕器，沒想到再度懷孕，日前產下重達14磅（約6.4公斤）的兒子阿爾發（Alpha），成為英國史上第三重巨嬰，需要二名護士合力才成功將他拉出。醫師指出，他的驚人體重應是女子懷孕期間一項飲食習慣所致。

《每日星報》報導，現年31歲的雪兒（Cherral Mitchell）與35歲的丈夫泰森（Cherral）生下3個孩子後又意外懷孕，更沒想到第4胎會如此巨大。雪兒提到，「當他的頭露出來時，每個人都在笑」，甚至出動二名護士，其中一人不斷將他往下拉。泰森當時也在一旁說道，「天啊，他好壯。」

▲ 醫護人員抱著剛出生的阿爾發，手術床上的雪兒感動拭淚。（圖／翻攝自Facebook）

38周大的阿爾發10月28日出生，登上英國巨嬰榜第三名，一出生就獲得「小河馬」、「皇帝豆」的稱號。英國史上最重的新生兒為1992年出生的男子卡爾（Guy Carr），重達15磅8盎司（約7.03公斤），第二名則是2013年出生的金恩（George King），體重15磅7盎司（約7公斤）

醫師認為，阿爾發體重驚人的原因是雪兒愛吃甜食，懷孕期間喝下大量含糖飲料。雪兒說明，由於她很晚才被診斷出妊娠糖尿病，羊水相對較甜，「所以他（阿爾發）喝得很多，也尿得很多，攝取很多糖份。」

雪兒懷孕37周時，醫師估計阿爾發的體重為11磅10盎司（約5.27公斤），剖腹產時卻已有6.4公斤，短短一周內就胖了快3磅。她的其他3個孩子出生時體重都很正常，雪兒也並不覺得這次肚子特別大，令她十分困惑，「不知道他藏在哪裡。」

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