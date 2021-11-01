英國火車隧道內相撞！現場「蹦出火焰」乘客摸黑逃　至少17人受傷

▲英國索爾茲伯里附近的隧道發生2列火車相撞的意外，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國西南部索爾茲伯里（Salisbury）附近的隧道，在10月31日晚間發生2列火車相撞的意外，造成車廂脫軌，一名火車司機受困。英國鐵路警察（BTP）指出，事故並未造成人員死亡事件，但目前已知至少有17人受傷。

綜合《衛報》等英媒報導，事發當晚約7點左右，一列火車先在隧道內撞到異物，並發生車廂脫軌事件。這起意外切斷了當地的所有訊號，導致隨後的第二列火車在進入隧道後，與前一列火車相撞。

現場目擊者薇拉克（Tamar Vellacott）告訴記者，當時她和家人正在距離現場約半英里的地方散步，「隧道內傳出了一陣像炸彈一樣的噪音，我們沒有聽見尖銳的剎車聲，只有像雷聲一樣的隆隆聲，我還以為是卡車墜毀了。」

坐在火車第一節車廂的乘客波帕（Dimitri Popa）指出，「這一切都發生得很快，火車相撞後，我看到火焰立刻蹦了出來，然後車廂就向右傾斜了45度。」乘客哈里斯（Morgan Harris）則表示，「火車行駛到一半，突然傳出巨響，然後所有的燈都滅了，我被甩出座位。窗外有許多火花，然後很多灰從車外飄進來。」

英媒報導，當局目前已派出50名急救人員前往事發現場，將100多名乘客緊急疏散，並在附近的聖馬可教堂設立急救中心。現場畫面可見，急救人員在隧道內使用手電筒引導乘客沿著軌道，走出隧道，還有至少2架直升機在當地降落。

報導指出，目前已知有至少17名乘客受傷，一名火車司機則被困在車廂內，消防員將其救出後，已送到醫院接受治療。英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示，當局將對這起意外展開調查，以防止日後再發生類似事故。

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