義大利「提拉米蘇之父」坎貝爾逝世　享壽93歲

▲餐廳甜點師發現，在製作香草冰淇淋時，意外發現把馬斯卡邦尼起司和雞蛋、糖混合，味道格外美味。 圖為提拉米蘇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利擁有「提拉米蘇之父」稱號的餐廳老闆坎貝爾（Ado Campeol）過世，享壽93歲。儘管提拉米蘇起源仍存在爭議，但外界普遍認為，這道全球知名甜點是由坎貝爾妻子及餐廳甜點師所開發，於1972年列入餐廳菜單之中。

BBC報導，坎貝爾家族1939年在義大利北部城市特雷維索開設「Le Beccherie」餐廳，坎貝爾在二戰後接管餐廳。餐廳甜點師林古安托諾（Roberto Linguanotto）稱，其實提拉米蘇當初誕生的過程純屬意外，是他在製作香草冰淇淋時，發現若把馬斯卡邦尼起司和雞蛋、糖混合，味道格外美味。

在林古安托諾把這件事情告知坎貝爾妻子艾巴（Alba）後，坎貝爾夫婦把這道甜點再做改良，加上泡過咖啡的鬆軟海綿蛋糕及可可粉，並將其命名為「提拉米蘇」（Tiramisù），並把這道甜品加入餐廳菜單中。

提拉米蘇1981年登上推廣當地美食美酒的《威尼托》雜誌，如今已成為全球知名甜點，且各國廚師也依據各地口味改良。

坎貝爾過世後，威尼托大區首長扎亞（Luca Zaia）現身追思活動，並透過推特表示，當地美食及葡萄酒的歷史又失去一顆星星。

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