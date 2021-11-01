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梅蘭妮亞「對川普大翻白眼」表情超嫌棄　1秒變臉片瘋傳

記者吳美依／綜合外電報導

美國前總統川普夫婦10月30日現身美國職棒大聯盟MLB世界大賽，支持亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）。前第一夫人梅蘭妮亞站在丈夫身邊，面露親切笑容，下秒卻突然翻了一個白眼，「變臉」瞬間被鏡頭意外捕捉到，在推特上引爆熱烈討論。

影片中，川普熱情地向觀眾揮手、比讚，梅蘭妮亞原本也溫柔微笑，卻瞬間露出嫌惡表情，低頭翻白眼，看起來非常不耐煩。

許多網友認為，梅蘭妮亞似乎很受不了川普，紛紛留言，「我不敢相信他們還在一起」、「她和川普在一起根本不快樂」。但也有人認為，不能依據幾秒鐘的畫面斷定夫妻關係，可能只是拍攝角度造成的誤解。

▲川普現身世界大賽跟勇士迷唱戰斧歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普現身MLB世界大賽，支持勇士隊。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，仍有許多人認為川普夫婦可能失和，知名作家帕夫洛維茨（John Pavlovitz）表示，「梅蘭妮亞和正派人士一樣鄙視他」，另一名作家帕德蘭（Majid M Padellan）開玩笑表示，梅蘭妮亞今年的萬聖節打扮是「充滿愛的妻子」。而肢體語言專家詹姆斯（Judi James）認為，梅蘭妮亞「用禮貌微笑掩蓋負面情緒」。

川普夫婦婚姻觸礁的傳言滿天飛，梅蘭妮亞曾被目擊拍掉丈夫的手，或者把手抽開，甚至在媒體爭相拍攝時逕自離開老公身邊，對先生的態度「刻薄又冷漠」。儘管如此，她離開白宮後的生活似乎「快樂又放鬆」，經常被目擊出沒SPA會館。

川普今年1月卸任後，與妻子搬到佛州棕櫚灘（Palm Beach），他最近推出全新社群媒體平台「真實社群」（TRUTH social），被外界認為仍可能投入2024年美國總統大選。

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