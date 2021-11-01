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星巴克爽爽喝！7大餐飲超狂「買1送1」優惠來了　吃牛排免費送豬肋排

▲身分證有「1、0、2、5」共4碼，免費吃冠軍火烤豬肋排。（圖／開展餐飲提供）

記者周姈姈／台北報導

迎接11月的到來，不如就用「買1送1」優惠好好享受一下！以下就整理7大餐飲推出的買1送1優惠懶人包，其中咖啡控最愛的星巴克祭出限時2天買1送1，Texas Roadhouse德州鮮切牛排則是推出身分證對對碰，只要對中4碼點牛排就能免費爽吃豬肋排。

●一風堂

全台一風堂店舖於今（1）日推出點購任一碗拉麵即贈經典拉麵兌換券1張的優惠；11/30前，只要憑經典拉麵兌換券至全台一風堂店舖不限金額消費，即可兌換最經典的白丸元味或EXPRESS店鋪的經典美味博多豚骨拉麵1碗。

▲一風堂特製白丸。（圖／一風堂提供）

●奎克咖啡

奎克咖啡與瓜瓜園攜手合作，即日起至12/31推出「甜甜薯與你」系列，把「冰烤番薯」與「巧克力酥片」結合一起，且即日起至11/11還有連續11天買1送1優惠。

●Texas Roadhouse德州鮮切牛排

Texas Roadhouse德州鮮切牛排即日起至11/8期間，只要民眾持身分證等有效證件號碼含「1、0、2、5」共4碼（無需排序），每桌點用900元以上牛排1份，即免費贈送豬肋排（半排）1份。

●必勝客

必勝客即日起至11/29祭出上班日限定「買1送1」優惠，每周的上班日（周一至周五）只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個，雙主餐一次滿足，筆管麵目前有6口味選擇，包括波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排、波隆那海鮮、奶油海鮮及羅勒海鮮。另，加碼吃單點大比薩1個直接打6折還送原萃綠茶。

▲拿坡里至11/30前享買8送8優惠。

●拿坡里

拿坡里即日起至11/30凡購買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅直接一次滿足，且義式二節翅只送不賣。

●魷魚大叔

魷魚大叔「海怪餐點配對送」活動新登場，即日起至11/28前只要來店購買招牌火焰辣炒年糕、海鮮煎餅加海鮮部隊鍋或韓式炒魷魚2擇1，現場直接免費再獲得巨無霸酥炸大魷魚「花都開好了」1隻，一餐直接吃到爽，且無論是想內用或是外帶回家都有送。

●星巴克

星巴克即日起至11/2於外送平台foodomo推出買1送1活動，只要在foodomo購買2杯特大杯冰熱、風味一致的「燕麥奶那堤」或「福吉茶那堤」，即可享買1送1優惠。

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