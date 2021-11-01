　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洞穴突坍塌！巴西消防員受訓慘遭活埋　9死多傷

▲▼ 巴西31日洞穴坍塌。（圖／翻攝自推特）

▲當時降下暴雨天候不佳，加上洞穴位置地處偏遠，且洞穴有再次塌陷的可能，增加搜救難度。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西10月31日有26名消防員進入洞穴受訓，但沒想到洞穴頂部無預警坍塌，多人遭活埋受困。當局證實，此案造成9名消防人員死亡，另有多人受傷。

綜合美國廣播公司等外媒報導，事發地點位在聖保羅州阿爾蒂諾波利斯市（Altinopolis）附近一處洞穴，26名消防人員進入洞穴受訓，怎知洞穴突然崩塌。事發後，警方與緊急醫療小組隨即啟動救援行動。初步消息顯示，至少有15人被活埋，其中幸運獲救的3人有骨折、體溫過低的狀況。

然而當時降下暴雨天候不佳，加上洞穴位置地處偏遠，且洞穴有再次塌陷的可能，讓搜救難度更加複雜。

參加培訓活動其中一名教官的母親特里芙妮（Cristina Trifoni）坦言，這場洞穴救援訓練原本要讓受訓人員在洞穴內過夜，但入口處卻坍塌。而她如今也只能焦急和其他消防員家屬等待搜救行動結果。

只不過，當局現已證實此案造成9名消防人員喪命，另有多人受傷。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」
胡睿兒性侵案假釋遭駁回！　原因曝光
王必勝緋聞女友「母曾染疫隔離」　指揮中心回應了
快訊／外交部前部長歐鴻鍊病逝　享壽81歲
頂級特斯拉現身二手車社！　眼尖網友抓包「是Toyz的」
百萬女神脫內衣「破尺度裸上身」！　一側身5萬人暴動
這間學校「延到8點」到校！　學生喜喊：可以睡飽了
她一招「銷魂毒龍鑽」　老司機排隊等升天
「50公分羚羊角」板橋2騎士互毆！　他怒提告監視器反打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克最老纜車驚傳墜毀！纜索斷裂「車廂瞬間落地」　1人不幸罹難

東京小丑男「衝到她面前潑油」！　女乘客驚恐還原砍殺縱火瞬間

洞穴突坍塌！巴西消防員受訓慘遭活埋　9死多傷

西班牙奔牛節奪1命　他被公牛狂頂「刺穿動脈」噴血慘死

美青少年要明年才能打莫德納　接種後有心肌炎風險！FDA謹慎評估中

日本眾院大選執政黨「大阪選區全輸」　創黨以來首見

日本眾議院大選　執政自民黨奪得絕對安定多數261席

22歲辣模賣肉年賺逾2800萬元！　奢華寵溺4毛孩：牠們是我的小孩

白宮發言人確診COVID-19！　曝與拜登最後接觸時間點

巴西爆發銀行搶案　警方大規模圍捕擊斃25嫌

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

捷克最老纜車驚傳墜毀！纜索斷裂「車廂瞬間落地」　1人不幸罹難

東京小丑男「衝到她面前潑油」！　女乘客驚恐還原砍殺縱火瞬間

洞穴突坍塌！巴西消防員受訓慘遭活埋　9死多傷

西班牙奔牛節奪1命　他被公牛狂頂「刺穿動脈」噴血慘死

美青少年要明年才能打莫德納　接種後有心肌炎風險！FDA謹慎評估中

日本眾院大選執政黨「大阪選區全輸」　創黨以來首見

日本眾議院大選　執政自民黨奪得絕對安定多數261席

22歲辣模賣肉年賺逾2800萬元！　奢華寵溺4毛孩：牠們是我的小孩

白宮發言人確診COVID-19！　曝與拜登最後接觸時間點

巴西爆發銀行搶案　警方大規模圍捕擊斃25嫌

快訊／蘇貞昌下令調整「返鄉檢疫措施」　要方便國人春節返鄉

看到總價動搖了！他「沒錢想買2樓」又怕踩雷　過來人反推：省超多

愛爾麗醫美集團助公益　盼拋磚引玉培養人才

楊冪驚爆姐弟戀！對象是19歲富二代「七夕生日都一起」2舉動曖昧

壽險業降級不收傘！新壽再推保單借款 　優利最低1.5%

台南議會觀察聯盟　辦第五次定期會優質議員頒獎

捷克最老纜車驚傳墜毀！纜索斷裂「車廂瞬間落地」　1人不幸罹難

快訊／公投宣講從屏東出發　朱立倫：民進黨別對抗全民

吳宗憲還原當天狀況！ 影片洩温嵐地下情「索吻帽T男」FB還看得到

打2劑仍突破性感染4主因！醫警示「1時間點」：要面對第4劑疫苗

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

國際熱門新聞

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

陰莖大小看手指就知　出生前注定

東京地鐵砍人縱火17傷！　小丑男：想被判死

東京地鐵「縱火小丑男」身分曝光

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

快訊／男東京電車揮刀縱火　6人受傷

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

抽菸詭笑影片曝！東京地鐵扮小丑殺人：想被判死　乘客爬窗逃命

閨蜜搞上尪！她見摯友女兒才知綠炸

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

89歲翁持刀搶超商！74歲嬤拿掃帚反擊

小行星驚險掠過地球　科學家完全沒發現！

東京電車揮刀縱火「乘客尖叫逃跑」畫面曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

辜莞允野外脫了！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面