小室圭沒考上律師年薪剩1／3！2200萬→600萬　重考只能靠真子養

▲小室圭沒考上律師薪水直直落，不但養不起真子，還得靠妻養。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子的丈夫小室圭目前任職於紐約知名律所，不過10月底卻傳出他7月報考的紐約律師資格考試滑鐵盧，由於該考試首次報考的合格率高達78%，因此小室圭沒通過考試的消息傳出後，也跌破眾人眼鏡。如今更有業界人士分析，由於考試沒通過，小室的年薪將從2200萬日幣（約新台幣500萬元）跌到600萬日幣（約新台幣146萬元），而在重考成功前，恐將繼續「靠妻養」。

小室圭7月應考美國紐約州的律師資格考試，司法測驗委員會10月29日在官網上公布合格者名單，然而卻不見小室圭的名字。隨後《日本放送協會》便採訪了小室圭在日時期工作的律師事務所所長奧野善彥，確認了他不合格的消息。據報導稱，奧野善彥當天接到小室圭親自打來通知不合格消息並道歉的電話，不過小室圭也強調，將會繼續努力唸書準備明年2月的重考。

▲小室真子與小室圭26日正式登記結婚。（圖／路透社）



擁有紐約州律師執照的國際律師清原博10月29日透過電話接受電視節目採訪時表示，「根據小室圭目前任職的律師事務所規模，只要取得律師資格考試年收入便可以超過2200萬日幣（約新台幣500萬元），然而不合格就只能降級作為助理，年薪便只剩600萬日幣（約新台幣146萬元）。」也就是說，小室圭的年薪因為沒考過直接大跳水，縮減至三分之一。

先前有傳聞指出，小室真子與小室圭在紐約將會入住月租高達80萬日幣（約新台幣20萬元）的2房2廳高級大廈，也就是說一年的房租最少要960萬日幣（約新台幣240萬元），光靠小室圭600萬（約新台幣146萬元）的薪水可以說是遠遠不足，而他也只能依靠小室真子的後援。

儘管有日媒報導，小室真子赴美後將前往畫廊就職，但目前仍未被證實，因此在美國是否能賺錢養家還是疑問，直到小室圭明年2月重考通過前，兩人恐怕只能繼續吃老本。

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