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有望拯救禿頭！新研究發現「脫髮關鍵原因」：幹細胞失去黏性

禿頭,禿子,頭髮,毛髮（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲研究發現，一旦毛囊幹細胞失去黏性脫落，就會導致落髮。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

禿頭、落髮是許多人的困擾，現代人受到空氣汙染、壓力以及飲食影響，禿頭更有年輕化的趨勢，抗落髮產品也因此不斷推陳出新。不過有最新研究找出落髮的關鍵原因，發現頭髮會掉落是由於毛囊的幹細胞「失去黏性」，最後和頭髮一起離開頭皮。未來若以毛囊幹細胞進行研究，有望找出更有效的防禿頭治療方法。

根據New Atlas報導，這項研究由美國西北大學（Northwestern University）團隊進行，他們使用小鼠作為老年人禿頭模型，以綠色螢光蛋白標記毛囊細胞與其幹細胞，並透過長波雷射來觀察細胞在衰老過程中的活動。經過連續數日的觀察，研究小組清楚看見毛囊從初生到脫落的整個自然週期。他們發現，只要毛囊中的幹細胞越來越少，毛囊與毛髮的品質就會下降，最後導致頭髮稀疏，甚至是禿頭。

研究團隊根據研究結果發現，毛囊內的幹細胞是毛髮生長與品質的關鍵，以前很多學說認為幹細胞會永遠停留在毛囊內，然而事實上，幹細胞一旦失去黏性，就會離開毛囊。幹細胞失去黏性後，會進入真皮層，然而真皮層的環境卻不適合毛囊幹細胞生存，因此最後幹細胞便會逐漸死亡。

該研究的第一作者Rui Yi表示，如果毛囊中產生頭髮的幹細胞越來越少，就會導致頭髮稀疏，最終禿頭。為了研究幹細胞失去黏性的背後原因，研究團隊也針對年輕小鼠與高齡小鼠分析毛囊幹細胞的基因差別，並發現年輕小鼠身上有完整的FOXC1與NFATC1基因，但是高齡小鼠上卻沒有這兩種基因，由此可見，這兩個基因可能是幹細胞是否失去黏性的關鍵。

未來如果能針對如何恢復FOXC1與NFATC1基因，來抑制幹細胞失去黏性，便能從根本解決脫髮問題。

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