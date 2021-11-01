日本眾院大選執政黨「大阪選區全輸」　創黨以來首見

▲日本執政的自民黨這次大選中雖取得絕對安定多數，但大阪選區罕見全輸。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京1日專電

日本第49屆眾議院大選昨天投開票，執政的自由民主黨贏得261席，但在大阪府內15個選區的參選人全軍覆沒，是自民黨從1955年創黨以來首見。

自由民主黨在大阪府全部19個選區當中，除了與自民黨聯合執政的公明黨推出參選人的4個選區外，15個選區都推出黨籍參選人，但全軍覆沒。

這15個選區自民黨與日本維新會（簡稱維新會）形成單挑對決的局面，結果日本維新會勢如破竹，拿下這15個選區的席次。

大阪府選舉管理委員會的紀錄顯示，自民黨推出的候選人在大阪府選區全部落選是1955年自民黨創黨後共22次眾議院大選舉辦以來首見。

2009年的眾議院大選，當時的民主黨擊敗自民黨奪得政權，自民黨在大阪府推出候選人的15個選區當中，大阪13區的候選人西野陽勝選，碩果僅存，讓自民黨避開全敗。

日媒Sponichi Annex報導，維新會在本屆眾議院大選19日公告前擁有11席，但這次大選席次將大增，勝選的原因主要是46歲日本維新會副代表（相當於副黨主席）、大阪府知事吉村洋文知名度高，維新會候選人都選擇與吉村合拍選舉傳單或布旗，而非與維新會代表（黨主席）、大阪市長松井一郎合拍。

吉村強調改革，與自民黨形成對立，吸納了許多反自民黨的票。

在大阪府，受到注目的選區是大阪11區，結果維新會推出的候選人、65歲的前大阪府枚方市長中司宏在今晚8時一開票，媒體快報就立刻打出「篤定當選」，擊敗對手、自民黨籍的前環境副大臣、前總務副大臣佐藤UKARI、最大在野黨立憲民主黨的代表代行（代理）、前官房長官平野博文。

激戰區大阪10區，維新會推出前大阪府議會議員池下卓，結果擊敗立憲民主黨副代表（副黨主席）辻元清美。