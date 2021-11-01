　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本眾院大選執政黨「大阪選區全輸」　創黨以來首見

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

▲日本執政的自民黨這次大選中雖取得絕對安定多數，但大阪選區罕見全輸。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京1日專電

日本第49屆眾議院大選昨天投開票，執政的自由民主黨贏得261席，但在大阪府內15個選區的參選人全軍覆沒，是自民黨從1955年創黨以來首見。

自由民主黨在大阪府全部19個選區當中，除了與自民黨聯合執政的公明黨推出參選人的4個選區外，15個選區都推出黨籍參選人，但全軍覆沒。

這15個選區自民黨與日本維新會（簡稱維新會）形成單挑對決的局面，結果日本維新會勢如破竹，拿下這15個選區的席次。

大阪府選舉管理委員會的紀錄顯示，自民黨推出的候選人在大阪府選區全部落選是1955年自民黨創黨後共22次眾議院大選舉辦以來首見。

2009年的眾議院大選，當時的民主黨擊敗自民黨奪得政權，自民黨在大阪府推出候選人的15個選區當中，大阪13區的候選人西野陽勝選，碩果僅存，讓自民黨避開全敗。

日媒Sponichi Annex報導，維新會在本屆眾議院大選19日公告前擁有11席，但這次大選席次將大增，勝選的原因主要是46歲日本維新會副代表（相當於副黨主席）、大阪府知事吉村洋文知名度高，維新會候選人都選擇與吉村合拍選舉傳單或布旗，而非與維新會代表（黨主席）、大阪市長松井一郎合拍。

吉村強調改革，與自民黨形成對立，吸納了許多反自民黨的票。

在大阪府，受到注目的選區是大阪11區，結果維新會推出的候選人、65歲的前大阪府枚方市長中司宏在今晚8時一開票，媒體快報就立刻打出「篤定當選」，擊敗對手、自民黨籍的前環境副大臣、前總務副大臣佐藤UKARI、最大在野黨立憲民主黨的代表代行（代理）、前官房長官平野博文。

激戰區大阪10區，維新會推出前大阪府議會議員池下卓，結果擊敗立憲民主黨副代表（副黨主席）辻元清美。

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
又一家成人網站被抄！　查扣2745部A片老闆GG了
喝寶特瓶水會致癌？　毒物專家曝「最被詬病3點」
國旅券抵用今上路！　到底怎用一次看懂
大逆轉！金宣虎對話紀錄流出　前女友：我覺得生下不好
AV版《魷魚遊戲》湧2萬人搶看！　他讚：全程沒快轉
今起持「健保卡」郵局可領五倍券　必注意細項一次看
檢舉人魔「性侵分屍女保險員」　7個月後他也慘遭分屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本眾院大選執政黨「大阪選區全輸」　創黨以來首見

日本眾議院大選　執政自民黨奪得絕對安定多數261席

22歲辣模賣肉年賺逾2800萬元！　奢華寵溺4毛孩：牠們是我的小孩

白宮發言人確診COVID-19！　曝與拜登最後接觸時間點

巴西爆發銀行搶案　警方大規模圍捕擊斃25嫌

抽菸詭笑影片曝！東京地鐵扮小丑殺人：想被判死　乘客爬窗逃命

日茨城縣規模5.2地震　東海第二核電廠停轉

注射莫德納有心肌炎風險　美FDA：12歲至17歲青少年再等等

拜登：G20達成多項協議　美國展現實力

東京地鐵砍人縱火17傷影片曝！　小丑男「想被判死刑」乖乖被逮

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

日本眾院大選執政黨「大阪選區全輸」　創黨以來首見

日本眾議院大選　執政自民黨奪得絕對安定多數261席

22歲辣模賣肉年賺逾2800萬元！　奢華寵溺4毛孩：牠們是我的小孩

白宮發言人確診COVID-19！　曝與拜登最後接觸時間點

巴西爆發銀行搶案　警方大規模圍捕擊斃25嫌

抽菸詭笑影片曝！東京地鐵扮小丑殺人：想被判死　乘客爬窗逃命

日茨城縣規模5.2地震　東海第二核電廠停轉

注射莫德納有心肌炎風險　美FDA：12歲至17歲青少年再等等

拜登：G20達成多項協議　美國展現實力

東京地鐵砍人縱火17傷影片曝！　小丑男「想被判死刑」乖乖被逮

基本工資補貼方案還有變數？　勞長：補貼標準還需調整

周天成為救球拚到膝蓋流血　「努力打好每一球」贏得法觀眾喝采

王毅會布林肯：台灣問題處理失誤將對中美關係造成顛覆性破壞

繼端火鍋後又一力作！統神學國動露奶　扮天使彈鋼琴辛酸畫面曝光

換季需要一個收納盒！學會「3招整理術」把家中衣物、棉被藏起來

男星離婚「美麗前妻出櫃」　為兒同住一個屋簷下…合照像3兄弟

「50公分長羚羊角」成導火線　板橋2騎士街頭互毆影片曝

股匯不同調！新台幣早盤貶值1分　來到27.83元

喝寶特瓶水會致癌？毒物專家曝「最被詬病3點」給答案

馬自達3日本無預警「升級」　Skyactiv-X再強化、追加白金新車色

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

國際熱門新聞

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

陰莖大小看手指就知　出生前注定

東京地鐵砍人縱火17傷！　小丑男：想被判死

CNN主播：不信美國人願為護台出兵抗中

東京地鐵「縱火小丑男」身分曝光

快訊／男東京電車揮刀縱火　6人受傷

抽菸詭笑影片曝！東京地鐵扮小丑殺人：想被判死　乘客爬窗逃命

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

89歲翁持刀搶超商！74歲嬤拿掃帚反擊

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

東京電車揮刀縱火「乘客尖叫逃跑」畫面曝光

小行星驚險掠過地球　科學家完全沒發現！

眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症

更多熱門

相關新聞

日眾院大選　自民黨奪絕對安定多數261席

日眾院大選　自民黨奪絕對安定多數261席

日本第49屆眾議院大選投開票結果今天清晨出爐，總席次465席中，執政黨自由民主黨單獨取得「絕對安定多數」261席。此外，日本維新會躍居為第3大黨。

東京地鐵砍人縱火17傷！　小丑男：想被判死

東京地鐵砍人縱火17傷！　小丑男：想被判死

東京地鐵「縱火小丑男」身分曝光

東京地鐵「縱火小丑男」身分曝光

日眾議院大選　修憲派達總席次2／3

日眾議院大選　修憲派達總席次2／3

89歲翁持刀搶超商！74歲嬤拿掃帚反擊

89歲翁持刀搶超商！74歲嬤拿掃帚反擊

關鍵字：

日本日韓要聞自民黨眾議院大選

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

辜莞允野外脫了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

口臭熏到男友不想親！醫挖出「夾心白巧克力」噁翻

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面