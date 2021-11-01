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日本眾議院大選　執政自民黨奪得絕對安定多數261席

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

▲日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京1日專電

日本第49屆眾議院大選投開票結果今天清晨出爐，總席次465席中，執政黨自由民主黨單獨取得「絕對安定多數」261席。此外，日本維新會躍居為第3大黨。

本屆眾議院大選10月19日選戰起跑，昨天投開票。這場大選從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席。

選舉結果，自民黨獲261席（選舉區189席、比例72席）、立憲民主黨96席（選舉區57、比例39）、公明黨32席（選舉區9、比例23）、共產黨10席（選舉區1、比例9）、日本維新會41席（選舉區16、比例25）、國民民主黨11席（選舉區6、比例5）、令和新選組3席（比例3席）、社民黨1席（選舉區1席）。其他無黨派等10席。

眾議院席次465席（過半數233席），法案或預算案，或者首相指名要過關，需有出席議員半數以上贊成票。對執政黨而言，過半席次是「最底線」。「安定多數」244席、「絕對安定多數」261席，大選結果自民黨單獨取得261席。

「安定多數」是指執政黨可在眾議院內有關預算、內閣、總務等17個常任委員會獨占委員長職務。法案通常由常任委員會先審議後才提交院會審議。

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

▲日本輔上任不久的首相兼自民黨領袖岸田文雄，開心迎來自民黨的勝利。（圖／路透）

擁有「安定多數」席次，當法案的贊成票與反對票同票，將交由委員長決定，通常會按執政黨的意向決定。如果能在全部的常任委員會確保委員過半，不用由委員長裁決就可過關，這稱為「絕對安定多數」。

這次眾議院大選是執政黨自民黨總裁（黨主席）10月4日就任首相執政後第一場大選。選前自民黨在眾議院有276席，聯合執政的公明黨29席，合計305席。

最大在野黨立憲民主黨（立民）選前是109席、共產黨12席、維新會11席、國民民主黨8席、令和新選組1席、社民黨1席、N黨1席、無黨派12席。

維新會在這次眾議院大選獲得41席，增為約4倍，一躍成為次於自民、立民黨的第3大黨，席次超過可單獨提出法案的21席許多。

這場大選，在全部289個選區中，立民、共產、國民民主、令和新選組、社民等5個在野黨「共鬥」（共同奮鬥），有213個選區談妥只推一人參選，避免分散票源，有132個選區形成朝野政黨單挑對決局面。

「讀賣新聞」報導，選舉結果，5野黨「共鬥」效果不彰。選前有109席的立民黨，這次僅拿到96席。立民黨內部對於與共產黨加強合作一事，有人持慎重看法。這次選舉結果形同慘敗，立民黨代表（黨主席）枝野幸男等黨高層可能被究責。

有關立民黨高層的責任，枝野昨晚在記者會上表示，將視整體情況、選舉結果來分析，以因應明年夏天的參議院選舉。

立民黨與共產黨原本談妥如果這次大選能實現政權輪替，共產黨將對立民黨實施「有限度的」從閣外進行合作。共產黨在日本各地有組織票，每個選舉區約有2萬至3萬張基礎票。

但是立民黨與共產黨在國家觀念、基本政策上不同，有立民黨籍候選人抱怨，「若宣傳與共產黨合作，原來的支持者或無黨無派選民會遠離」。

對於立民黨與共產黨要進行從閣外合作一事，立民黨的支持團體「連合」（日本勞動工會總連合會）就反彈說：「絕對不可能」，部分的勞動工會這次大選就未挺立民黨。

針對立民黨與共產黨合作一事，同樣獲得「連合」支援的國民民主黨代表（黨主席）今天凌晨在記者會上表示，從民眾的角度來看，可能會認為這兩個黨的合作根本無視於政策的不同，而只為黨利。

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