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岸田文雄笑了！「自民黨」確定單獨過半　修憲派確定達總席次2／3

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

▲日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄（右）在自民黨總部關心開票結果。（圖／路透，下同）

中央社

日本第49屆眾議院大選昨天投開票，總席次465席，聯合執政的自由民主黨與公明黨得票數達「絕對安定多數」261席。這2黨加上日本維新會等所拿下的席次確定可達修憲門檻310席（總席次的2/3）。

本屆眾議院大選19日選戰起跑，昨天舉行投開票。這場大選從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席，過半數為233席。當選者任期4年。

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

將近晚間11時半，日本放送協會（NHK）快訊報導，首相岸田文雄率領的自由民主黨（自民黨）確定可取得超過半數席次（233席）。

隨後媒體報導，執政聯盟自民黨及公明黨所得的席次已達「安定多數」244席，過沒幾分鐘，媒體再報導，執政聯盟2黨已達「絕對安定多數261席」。

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

之後，共同社報導，自民、公明、日本維新會、與執政黨友好的無黨籍當選者加起來，修憲勢力確定可獲得310席，達修憲門檻總席次的2/3。

眾議院席次465席（過半數233席），法案或預算案，或者是首相指名要過關，需出席議員數半數以上的贊成票，對執政黨而言，過半席次是「最底線」。

議員的除名、在參議院遭否決的法案要在眾議院重新表決，需出席議員的2/3以上的贊成票，修憲的提案則是需全部議員的2/3以上的贊成票。

「安定多數」是指執政黨可在眾議院內有關預算、內閣、總務等17個常任委員會獨占委員長職務。法案通常由常任委員會先進行審議後才提交院會審議。

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

獲得席次是「安定多數」的話，當法案的贊成票與反對票同數，將交由委員長做決定，通常會按執政黨的意向決定。如果能在全部的常任委員會確保委員過半，不用由委員長做裁決就可過關，這種情況稱「絕對安定多數」。

這次眾議院大選是執政黨自民黨總裁（黨主席）10月4日當上首相執政後的第一場大選。選前自民黨在眾議院有276席，聯合執政的公明黨29席，合計為305席。

最大在野黨立憲民主黨（立民）選前是109席、共產黨12席、日本維新會11席、國民民主黨8席、令和新選組1席、社民黨1席、N黨1席、無黨派12席。

本屆大選共1051人參選，是開始實施現行的小選舉區比例代表並立制選舉方式的1996年以來，參選人數最少的一次。

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

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