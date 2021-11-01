印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球　接下來換美國了

▲印度神童阿南德。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者曾羿翔／綜合報導



印度神童阿南德（Abhigya Anand）日前觀測天有異象直指中國將會受到最大衝擊，後來中國發生大規模限電事件與新冠疫情再度崛起擴散。阿南德在22日發布的新影片中又提到，美國是接下來受到較大影響的國家，他也在影片中說出背後原因。

根據《香港01》報導，阿南德表示，大約在12月的第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響，包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等危機，都會同時浮現且變得更加嚴重，絕大部份可能會在12月10日後影響美國。

阿南德還說，「我不是為了要散布恐懼，而是占星師的職責是警示人們，對於未來可能發生的事做好準備」。人類要面對接下來的危機，應該要備好替代的能源、可投資的黃金貨幣、種植食物、購買有機農地，以及不該擠在狹小的空間裏頭，人類要順應自然的法則，照顧好大自然給予我們的東西，且要對神有信心。

阿南德日前的影片還預言疫情可能在12月會有更大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要小心疫情反撲，包括英國、美國、新加坡以及以色列等4國家，而亞洲與歐洲恐要面臨持續的大寒大雨極端氣候，要到明年5月才會有轉機。

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