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與艾爾段會談　拜登談民主人權「憂土擁俄製武器」

▲▼土耳其總統艾爾段（左）和美國總統拜登會面。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（左）和美國總統拜登會面。（圖／路透）

中央社記者何宏儒安卡拉31日專電

土耳其總統艾爾段和美國總統拜登今天在20國集團高峰會場邊會晤。拜登強調堅實民主制度、尊重人權和法治的重要性，並再次表達對土耳其擁有俄羅斯飛彈系統引以為憂。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，在義大利羅馬出席20國集團（G20）高峰會的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、拜登今天展開一小時閉門會談，較原定時間長，兩人商討擴大雙邊貿易額等議題。

兩人強調北大西洋公約組織（NATO）聯盟和戰略夥伴關係的重要性，並對兩國針對氣候變遷採行的作為感到滿意。

白宮在聲明中指出：「總統拜登強調維持建設性關係、擴展合作領域、有效管控分歧的願望。」

拜登也就土耳其近20年來在阿富汗執行NATO任務所作貢獻表達感謝。聲明表示：「總統拜登重新確認我們的國防夥伴關係，以及土耳其作為北大西洋公約組織盟友的重要性。但也強調美國對於土耳其擁有俄羅斯S-400飛彈系統的顧慮。」

白宮聲明指出，兩名領導人還商討敘利亞政治進程、阿富汗所需人道援助輸送、利比亞選舉、東地中海情勢、外高加索的外交作為等。

艾爾段、拜登將出席在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。NATO峰會6月在布魯塞爾召開時，兩人也曾進行會談。

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