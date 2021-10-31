東京電車揮刀縱火「乘客尖叫逃跑」畫面曝光　車廂爆炸火光噴濺

▲東京「京王線」電車隨機砍人縱火事件，乘客尖叫逃跑畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

日本東京當地時間31日晚間8時，發生一名年約20多歲男子在「京王線」電車內發生揮刀砍人，並且潑灑不明液體縱火事件，NHK報導至少8人受傷，推特上也開始瘋傳事發當下的畫面，乘客不分男女尖叫逃跑，甚至還在車上發生小規模爆炸，火光就在車廂內噴濺。

推特上流傳的乘客視角影像顯示，事發當下列車仍在行駛當中，從遠方的車廂開始有人乘客陸續逃跑，而且不分男女全都發出驚恐的尖叫聲，影片接近30秒處，遠方的車廂發生小規模爆炸，最後一名逃跑的男性上班族，距離爆炸不到1秒鐘的危急時刻，驚險逃開。

▲車上還發生小規模爆炸，火光在遠方車廂射出。（圖／翻攝自推特）



當鏡頭的視角轉向另一方，只見人群全都集中在車廂盡頭，所有乘客看似也自主做出緊急分工，主要由男性站在人群第一線，掩護剛剛逃離攻擊的女性乘客。

▲車上乘客似乎也自主做出簡易分工，由男性乘客在第一線保護女性乘客。（圖／翻攝自推特）



京王線受到這起案件影響，已從晚間8時17分雙向暫停行駛。讀賣新聞報導，東京消防廳表示，電車內部有人潑灑鹽酸，疑似有6人受傷，且部分座椅被燒。警方已逮捕一名男子。

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