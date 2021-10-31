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快訊／日本東京地鐵驚傳男揮刀縱火　6人受傷　民眾嚇慘爬窗驚逃

▲東京驚傳男子電車內揮刀縱火。（圖／翻攝自推特／@siz33）

中央社東京31日綜合外電報導

日本今天舉行眾議院大選投開票，晚間驚傳一名男子疑似在行駛中的電車內揮刀並潑灑液體縱火，目前已知造成6人受傷，其中一人重傷。

日本放送協會（NHK）報導，東京都警視廳表示，今天晚間8時左右，正在東京都調布市國領站附近行駛中的京王線列車，一名男子在車廂內揮刀。

搜查相關人士表示，男子還在車廂內潑灑液體縱火，造成部分座椅燃燒。揮刀男子看似20歲左右，不久後已被警方逮捕。

▼男子電車內揮刀縱火遭逮捕。（圖／翻攝自推特／@siz33）

▲▼東京驚傳男子電車內揮刀縱火。（圖／翻攝自推特／@siz33）

目前已知至少有6人受傷，其中一人重傷。警方正調查詳細事發經過。

京王線受到這起案件影響，已從晚間8時17分雙向暫停行駛。

讀賣新聞報導，東京消防廳表示，電車內部有人潑灑鹽酸，疑似有6人受傷，且部分座椅被燒。警方已逮捕一名男子。

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