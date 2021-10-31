首度公開露面！塔利班精神領袖艾昆薩達發表談話　破除死亡謠言

▲ 艾昆薩達已經許久沒有在公開場合現身。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班8月重掌阿富汗以來，最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）從未露面，令各界愈發好奇他在新政府扮演的角色，甚至有謠言稱他已經身亡。但據塔利班官員說法，他在30日現身南部第二大城坎大哈（Kandahar）發表談話，也是他2016年掌權以來首度公開露面。

塔利班官員31日透露，艾昆薩達30日前往坎大哈「向他勇敢的士兵及追隨者發表談話」，現場戒備森嚴，沒有任何照片或影片流出。根據塔利班上傳社群網站的一段音檔，他的談話內容沒有涉及政治組織，而是為戰死、受傷的塔利班戰士及官員在這次「重大考驗」中取得的成功祈禱。

《法新社》報導，此前人們普遍認為，艾昆薩達擔任的是精神領袖，而非軍事指揮官。但30日這番談話令人不免猜測，他可能扮演新政府更加核心的領導地位。

美國2016年發動空襲，炸死塔利班前任最高領袖領袖曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）後，組織權力快速過渡，艾昆薩達被任命為領導人，得到蓋達組織首腦查瓦希里（Ayman al-Zawahiri）的支持，有助於他鞏固地位，但他通常僅在重大節日現身，最近一次發表談話是在9月7日，當時向新成立的塔利班政府表示，他們應堅持伊斯蘭律法。

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