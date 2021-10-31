手鑽進9歲女兒衣褲「撫胸掐臀」　音樂人老爸還要她吸乳頭

▲知名音樂家賈卡瓦爾（Jakkawal Saothongyuttitum）被質疑對女兒伸出鹹出手。（圖／翻攝自YouTube／NineNews ข่าววันนี้）

記者吳美依／綜合報導

泰國知名音樂家賈卡瓦爾（Jakkawal Saothongyuttitum）被發現，會將手伸入9歲女兒的衣服底下，抓屁股、揉胸部、嘴對嘴親吻，甚至要孩子吸吮其乳頭。他被質疑是「鬼父」後，已經公開道歉，但稱自己只是在「表達愛意」，目前也遭警方、社會福利局等機構調查。

在流出的照片與影片中，賈卡瓦爾觸摸女兒的腹部、臀部與胯下，還會嘴對嘴親吻。網友們紛紛留言，「不論在別人面前或私底下，請尊重你的女兒。對家人表達愛意很正常，但觸摸身體部位不是父親的正常行為。恕我直言，如果別人對你女兒這樣做，你也允許嗎？」

▲賈卡瓦爾把手伸進女兒的褲子裡撫摸。（圖／翻攝自YouTube／NineNews ข่าววันนี้）



其他人指出，除了孩童自己以外，誰都不該隨意觸摸其身體，「父母沒有權力碰觸孩子的敏感部位，包括胸部、生殖器官及臀部」、「這樣他們才知道有人在對自己做壞事，不然他們會以為這是正常的」。

▲賈卡瓦爾事後發文道歉。（圖／翻攝Instagram帳號jakkawal_1）



賈卡瓦爾事後發文道歉表示，這些照片與影片都是妻子親手拍攝，因此一開始發現網友憤怒，甚至感到非常震驚。他說，這些動作只是對女兒表達寵愛，如今已經理解錯誤，「以後我會更用心、更恰當地表達對孩子的愛。我支持在有限度且尊重彼此的情況下，表達對家人的愛」。