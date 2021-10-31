眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症！全家Zoom視訊意外救命

▲ 德林克沃特很幸運能夠及早發現與治療。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國去年至今年因新冠疫情，長期實施封鎖，許多民眾無法與心愛的家人見面，只能在線上相聚。一名男子德林克沃特（Kieran Drinkwater）封鎖期間每周與父母視訊，有次母親注意到他額頭上一顆痣不太尋常，起初不以為意，沒想到這顆痣持續變大、變色，趕緊就醫檢查，才發現果真出現癌變。

根據《鏡報》，現年34歲的德林克沃特與妻子、2個年幼的女兒住在北愛爾蘭的利斯本，去年受到封城限制，無法和住在蘭開夏郡黑潭的父母見面，因此每周都用Zoom和他們視訊。去年11月一次視訊中，他的母親在螢幕那頭問道，「你頭上那是什麼？你太陽穴上有顆痣」，德林克沃特當時只覺得母親大驚小怪，因為那顆痣已經存在很多年了。

然而，德林克沃特今年2月照鏡子時發現，那顆痣似乎又變得更大，於是拿出舊照比較，才驚覺除了尺寸超過6毫米，痣的顏色也有所改變，邊緣呈現鋸齒狀。他上英國國民保健署網站查詢，發現種種跡象都表明，他的身體出了狀況。

受到疫情影響，他無法直接到醫院看診，但仍馬上聯絡醫師，將照片提供給他，4周後前往私人診所切除這顆痣，因為醫師告訴他，若他真的罹患癌症，就算只是拖上幾周，也可能帶來不好的後果。

手術4周後，德林克沃特在今年4月得知，檢查結果顯示這顆痣確實已經癌變。他被診斷出黑色素癌，後來接受進一步手術，切除痣周圍的皮膚，帶走所有癌細胞，不需要接受化療，今年9月宣告痊癒。現在的他對母親十分感激，因為母親提出的問題在他心中種下警覺的種子，才能夠及早發現。

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