亞歷鮑德溫誤殺後首露臉！憔悴談「兆分之1機率意外」：她是我好友

記者葉睿涵／綜合報導

好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日在《Rust》片場，不慎誤殺美女攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）後，30日於住家外首度公開受訪。他除了一再強調他因案件仍在調查中而被禁止發表任何評論外，也重申他對哈里娜哈欽斯的死感到十分悲痛。

綜合CNN與《紐約郵報》報導，亞歷鮑德溫30日在妻子的陪同下，首度打破沉默，於佛蒙特州（Vermont）住家外公開受訪。面容憔悴的亞歷鮑德溫一開口就重複強調，「目前案子仍在進行調查，因此我被警方下令禁止發表任何評論，也不能回答任何與案件相關的問題。」

▲亞歷鮑德溫在誤殺哈里娜哈欽斯後首度公開露面受訪。（圖／翻攝自IG、路透）

可能是因為情緒十分激動，亞歷鮑德溫在接下來的訪談中，顯得有些語無倫次。他表示，「哈里娜哈欽斯是我的好友，我到聖達菲（Santa Fe）拍攝的那天，還帶她和導演一起共進晚餐，我們是個非常出色的拍攝團隊，工作人員一起拍電影，但卻發生了可怕的事。」

近來承受了不少壓力的亞歷鮑德溫，聲嘶力竭地說道，「電影拍攝現場時不時會有一些事故，但從來沒出過這樣的事，這是兆分之一機率才會發生的意外」。這起事故導致部份業界人士呼籲，禁止在電影和電視使用真槍。亞歷鮑德溫也在採訪中表示，他支持這項提議，「我不是這方面的專家，但就保護人們在片場的安全而言，不論其他人決定什麼是最好的方式，我都會贊成並全力配合。」

▲亞歷鮑德溫表示，哈里娜哈欽斯的家人對她的去世深感悲痛，讓自己自責又羞愧。（圖／路透）

不忍亞歷鮑德溫持續忍受煎熬的妻子，在採訪中試圖上前打斷對話，卻被他拒絕，期間還有一名記者不小心忘了死者哈里娜哈欽斯的名字，亞歷鮑德溫的妻子也不留情面地直接斥責，「她的名字是哈里娜，如果你花這麼多時間等我們，就應該知道她的名字。」

亞歷鮑德溫也透露，他在事發後曾與哈里娜哈欽斯的丈夫及年僅8歲的幼子見面，「他們悲痛欲絕，讓我羞愧又懊悔，我們雙方目前都有保持良好的聯繫，也正急切地等待警方告訴我們調查結果」。

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