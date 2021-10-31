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萬聖節派對爆槍擊！美加州市議員家中驚傳巨響　釀1死3傷

▲▼封鎖線,案發現場,犯罪現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 萬聖節派對竟成命案現場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州聖塔克拉拉郡30日凌晨驚傳槍擊，一名市議員家中正舉行戶外萬聖節派對時，疑似有人發生爭執後開槍，導致1人死亡，3人受傷，其中2人命危。

NBC報導，聖塔克拉拉郡吉爾羅伊市警察局聲明指出，一名男子在該市女議員亞曼達瑞茲（Rebeca Armendariz）家中被宣告死亡，3名傷者被送往醫院，其中2人傷勢嚴重，危及生命。

警方說明，槍擊發生在凌晨1點前，警員趕到後發現，現場正舉行一場大型戶外派對，認為槍響前有人發生爭執。

根據吉爾羅伊市市長布蘭克利（Marie Blankley）說法，亞曼達瑞茲沒有受傷。她事發後幾小時也在社群網站上報平安，表示將全力配合警局調查，同時呼籲市民，一同支持受到這起事件影響的民眾及其家屬。

吉爾羅伊市人口約有6萬，曾是個農業小鎮，以「世界大蒜之都」之稱聞名，與矽谷距離不遠，2019年曾發生一起大規模槍擊事件。當時一名受到白人至上主義影響的19歲少年在一年一度的吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）上持槍掃射，導致3人死亡，12人受傷，犯案後舉槍自盡。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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