劈腿有助改善婚姻關係！英國研究：他們其實「只想玩玩」

▲高達4分之3的外遇者認為，劈腿反而能有助於改善婚姻。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

人類的生活中不可能完全免除社交活動，因此在情欲波動上就會極多的誘惑，儘管現代社會在情愛關係上嚮往追求「一對一」，然而很難從出生到死亡都只擁有1名性伴侶。一份研究指出，超過4分之3以上的出軌者，認為外遇其實能夠改善岌岌可危的婚姻關係。

根據《太陽報》（The Sun），英國交友網站「Illicit Encounters」最近進行一項研究，參與研究的對象為2000名已婚出軌人士，其中高達71%的出軌女性認為自己的婚姻仍然很幸福，而有63%的男性則認為出軌後婚姻能維持幸福。

更高比例的出軌男性認為，發展婚外情其實能夠有助於改善既有的婚姻關係，高達81%比率的男性傾向婚外情能改善婚姻，而女性的比例則為72%。另外，儘管這群參與調查的男女皆坦承對自己現在的婚姻、伴侶不忠，然而有高達94%的人表示若發現配偶對自己不忠，可能會氣到火冒三丈。

交友網站「Illicit Encounters」發言人列奧尼（Jessica Leoni）表示，其實她對這份研究結果並不感到驚訝，「其實出軌者大部分都不太想離開他們的伴侶，他們只是想為自己的生活增添一份情趣罷了。」

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