安哲秀明宣布參選南韓總統！曾嫌同志遊行「露太多」：人有權反對

▲安哲秀1日將宣布出戰明年3月總統大選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明年3月舉行總統大選，繼共同民主黨（執政黨）在初選後決定推派前京畿道知事李在明，在野黨「國民的黨」黨魁安哲秀也於今（31）日正式宣布，明（1）日上午將在國會發表競選演說，以求獲得年輕族群的支持、翻轉南韓政治版圖。

根據《韓聯社》，若國民的黨成功完成黨內程序，最終決定由安哲袖代表該黨參與明年總統大選，則將成為安哲秀政治生涯中所參與的第3次大選。第1次為安哲秀2012年以無黨籍身分與民主黨的文在寅推動「單一候選人」時中途退出；第2次為以國民的黨黨魁身分競選總統，以21.41%的得票率排行第3。

安哲秀將於11月1日上午10時在國會草地廣場的噴泉前發表競選演說，而在之前將派出3名20至39歲的青年代表以安全、未來、公正3大關鍵字發表接力演說。

隨著安哲秀宣布競選，明年總統大選可能演變至「4強爭霸」的局面，包括共同民主黨的李在明、最大在野黨國民力量（目前仍在初選階段，最有聲望候選人為尹錫悅、洪準勺）、正義黨的沈相奵、國民的黨安哲秀。

據悉，安哲秀早年曾是南韓當地知名的醫師、電腦工程師、創業家，是頗具代表性的青年領袖，2011年在民調支持度較高的情況下，將首爾市長候選人讓賢給朴元淳，然而在創立新政治聯合、並與文在寅領導的民主黨統合後，開始與文在寅出現政治路線上的紛爭，最後脫黨成立國民的黨，並參與總統大選、首爾市長選舉，不過皆以落選告終。

▲安哲秀認為首爾同志遊行「穿著裸露」、帶有高度性暗示，舉辦時應遠離市中心。（圖／達志影像）

今年4月的首爾、釜山市長補選中，安哲秀最初曾宣布參選首爾市長，然而在國民力量公佈民調，結果顯示其支持度略低於國民力量自家候選人吳世勳4%後，安哲秀宣佈退出選舉、並全力輔佐國民力量的競選工作，然而在選舉結束後遭到前國民力量非常對策委員長金鍾仁批判，國民力量、國民的黨的併黨宣告決裂。

而安哲秀2月18日參加電視台Channel A的首爾市長政見辯論會時，曾表示同志遊行若辦在光化門廣場，則反對（同志遊行）的權利也須受尊重，「從首爾光化門同志（酷兒）遊行來看，不難看出各種裸露或具有性意味的場面，若這類活動辦在市中心，市民們擔心兒童或青少年恐怕受到影響。所以我才舉美國為例，認為活動地點應選擇遠離市中心，這才恰當！」

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