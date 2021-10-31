陰莖大小「看手指」就知道！醫曝長短比例有玄機　出生前注定

▲英國醫師表示，手指長短可以判斷男性陰莖尺寸。（圖／翻攝TikTok@dr.karanr）

記者吳美依／綜合報導

許多男性非常在意自己的陰莖尺寸，坊間更是流傳各種說法，據稱能從其他身體部位判斷生殖器大小。英國國民保健署（NHS）醫師拉詹（Dr Karan Rajan）表示，成年男性的陰莖尺寸可透過手指長度比例判斷，如果食指比無名指更短，通常會有較大的陰莖。

拉詹在TikTok影片中談到《亞洲男科學雜誌》（Asian Journal of Andrology）一項泌尿學研究，內文說明食指與無名指長度的「2D:4D比例」，「你可以用食指長度除以無名指長度，比值越低代表還在母親子宮裡時接觸的睪固酮濃度更高」，而根據該研究，「睪固酮不只控制了未來的陰莖長度，還有未來的手指長度。」

許多男性網友觀察自己的手指後，紛紛發表看法。一些人直言「我可以證明這是錯誤的」，也有人開玩笑說，他從現在開始「只能手插在口袋走來走去」了。但拉詹提到，這只是一項有趣研究，而非絕對的判準方式，但仍很開心看見網友熱烈討論。

此前，日本京都府立醫科大學研究指出，鼻子較大的男性，更可能擁有較長的陰莖。他們測量126名中年男性死後3天內的遺體發現，陰莖大小與身高、體重無關，「而是在出生前就已經確定了」。此結果被發表在醫學期刊《基礎與臨床男性科學》（Basic and Clinical Andrology）。



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