3年貿易戰終落幕！美放寬鋼鋁進口限制　歐盟取消報復性關稅

▲美國商務部長雷蒙多宣布，美歐已達成協議，終結川普時代所挑起的鋼鋁關稅風波，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）宣布，美國已和歐盟達成協議，終結川普時代所挑起的貿易戰；儘管美國未來不會完全撤回所有與鋼鋁相關的稅務條款，但該國將允許一定數量的歐盟鋼鋁產品，以免關稅方式進入美國，而歐盟也將取消對美國進口商品徵收的報復性關稅。

據路透社報導，川普政府在2018年以威脅國家安全為由，對來自歐洲的鋼鐵及鋁材徵稅，歐盟隨後則向美國製造的電單車、花生醬及牛仔褲等加徵報復性關稅。

雷蒙多30日宣布，美歐已決定停止這場貿易戰，未來美方將繼續向歐洲鋼鐵和鋁材分別徵收25%和10%的關稅，但會允許歐盟生產一定數量的鋼鋁產品，並透過免關稅的方式進入美國，「我們相信這項協議將有助於緩解供應鏈目前所承受的壓力和價格高昂的問題，並降低通膨」。

歐盟貿易專員杜姆布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）隨後也在推特證實，雙方同意暫停鋼鐵和鋁材貿易爭端；不過美歐官員並未透露可免徵關稅的鋼材具體數量。知情人士指出，歐盟鋼鋁產品年度進口美國免關稅量為330萬噸，若超過此限度則需繳付關稅。

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