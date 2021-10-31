開心吃香蕉太挑釁！　敘利亞移民這動作竟「辱土耳其」被捕

▲ 敘利亞移民拍片大啃香蕉。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其近來物價大幅上漲，當地人與難民間的敵意也逐漸攀升。土耳其移民當局近日拘留11名敘利亞人，只因他們拍攝一段邊笑邊啃香蕉的影片，認為此舉煽動仇恨且「辱土耳其」，令國際特赦組織感到震驚，網友也直呼「太玻璃心」。

根據《華盛頓郵報》，土耳其一名男子17日在伊斯坦堡街頭抱怨，因為經濟不景氣，許多消費者已經買不起香蕉，並將矛頭指向敘利亞難民，指責他們一次總買好幾公斤的水果。這段影片在當地網友間流傳，使得部分民眾相信，敘利亞難民用土耳其納稅人的錢，過著奢侈的生活。

土耳其及世界各地敘利亞人對此感到可笑，掀起TikTok上一股吃香蕉挑戰的風潮，日前便有一群年輕的敘利亞人，拍下他們聚集在房間裡快樂啃香蕉的畫面，不時對鏡頭露出開心笑容，諷刺意味濃厚，未料因此被捕。

Türkiye'de yaşayan Suriye'liler sosyal medyada muz yeme akımı başlattı pic.twitter.com/3xUvPSFvFm — Politic Türk (@politicturk) October 25, 2021

當地媒體28日報導，伊斯坦堡移民當局拘留11名參與拍攝這段影片的敘利亞移民，原因是他們「以仇恨及敵意煽動、羞辱土耳其人民」，更對其中7人發動驅逐程序，因為他們吃香蕉的方式太過挑釁，顯示土耳其對敘利亞難民的敵意日益高漲。

土耳其截至2019年底都是全球接納最多難民的國家，包括360萬敘利亞人，但在嚴重通膨之下，對難民的接受度大幅下降。美國智庫布魯金斯學會土耳其問題專家基里西（Kemal Kirisci）說明，土耳其人逐漸將敘利亞難民當成代罪羔羊。

聯合國難民機構的報告顯示，超過8成土耳其人認為，敘利亞移民靠政府補助過生活。但基里西指出，實際上僅不到一半的的移民家庭每人每月可領12元美金（約新台幣334元）津貼，只能勉強支付在城市生活的開支。

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