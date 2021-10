北韓恐怕又要射飛彈！美智庫曝光「最新衛星照」：工具都準備好了

▲北韓官媒證實,19日從新浦級潛艦「8.24英雄艦」成功試射迷你潛射彈道飛彈。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合外電報導

北韓(朝鮮)才於本月19日在咸鏡南道新浦市試射1枚新款短程潛射彈道飛彈(SLBM),沒想到從28日所拍攝的新浦造船廠衛星相片分析,卻發現北韓疑似正在進行追加試射SLBM的準備工作,因為潛艦旁再度出現用來吊飛彈發射管的起重機。

根據《韓聯社》報導,美國華府專門研究、追蹤北韓軍事動向的智庫「北緯38度」(38 North)於當地時間指出,從28日所拍攝的新浦南方造船廠商業衛星影像顯示,北韓的新浦級實驗用彈道飛彈潛艦(SSB)周遭再度出現異常動向,該艘潛艦為北韓19日試射SLBM時所使用的2000噸級新浦級潛艦「8.24英雄艦」。

「8.24英雄艦」於2016年8月24日在咸鏡南道新浦海域首度成功試射SLBM「北極星-1型」。

Commercial satellite imagery of #DPRK's Sinpho South Shipyard from Oct 28 indicates continued activity at the secure boat basin consistent w/ additional SLBM test prep. Analysis by Peter Makowsky, Jack Liu, @SamanthaJPitz. Images @planet. https://t.co/pi2FcHlkC1