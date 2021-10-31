日本眾議院選舉今投票！「首相保衛戰」岸田面臨苦戰　深夜揭曉結果

▲日本新首相岸田文雄才剛上任，就得面臨保住首相大位的苦戰。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本新任首相岸田文雄10月4日才就職，豈料日本第49屆眾議院選舉卻於今（31）日開始投票，預計從1051名候選人中選出289名選區議員、176名比例代表議員，共465個席次，本次的選舉結果是否能讓自民黨維持從2012年以來的多數黨地位，而身為自民黨總裁的岸田文雄是否成為史上任期最短首相，外界將聚焦在近期自民黨在經濟、防疫上的表現。

根據《路透社》報導，日本在首相安倍晉三就任期間開始面臨新冠全球疫情，而安倍在任時曾因口罩政策、防疫失利而飽受批評，最後因健康因素黯然交棒給菅義偉，而菅義偉就任首相後拼盡全力舉辦東京奧運，卻導致疫情升溫，岸田文雄就任後須概括承受前2任首相在執政時的得失。

▲岸田文雄代表的自民黨因防疫、經濟等議題而聲望下滑。（圖／路透社）

儘管岸田文雄就任後便推動幫助貧窮人口的政策、並大幅增加軍費，對中國採取更強硬的立場，然而其黯淡的形象並未能成功激勵選民支持。報導分析，此次眾議院選舉可能成為自民黨、岸田文雄未來的分水嶺，究竟民眾是否選擇支持以岸田為首的保守派政府、亦或削弱岸田的權利，恐怕使全球第3大經濟體的日本再度陷入政治不確定時期。

報導指出，從選前的出口民調數據分析，岸田文雄就任10天後宣布解散國會，自民黨在此次眾議院恐怕難保再獨當一面、形成一黨獨大的局面，因此可能會與公明黨結盟執政，以應付團結的在野勢力。《日經新聞》也預測，約有4成選區是勝負難定的搖擺區，而有4成選民仍未決定該如何投票。

此次在野勢力相較以往更團結，在大部份的選區內皆協議推出1位候選人，與自民黨推出的候選人進行全面性的對決，其中身為最大在野黨的立憲民主黨可能會增加席次，但恐怕尚無餘力超越自民黨、推翻岸田文雄為首的聯合政府。

▲投票將於當地時間晚間8時結束。（圖／達志影像／美聯社）

另外，一旦自民黨在此次眾議院選舉中大量失去席次，恐怕將會再度掀起黨內的內鬨，導致「短命政府」殘局再度上演。據悉，日本從2006至2012年以來就換了6任首相，政治的不穩定削弱了當時日本在全球的地位，直到安倍晉三於2012年第2度上任，才終結此一亂象，直到2020年9月以健康因素請辭。

此次投票將持續至當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）結束，最快深夜就能知道結果。

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