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萬聖節扮「蝙蝠俠小丑」東京開殺！嫌正面照曝光　詭笑抽菸等人抓

▲▼ 。（圖／）

▲嫌犯萬聖節扮「蝙蝠俠小丑」東京地鐵無差別殺人。（圖／翻攝自推特／災害火災画像速報ニュース2）

記者董美琪／綜合報導

萬聖節晚間，日本東京發生無差別殺人事件，一名男子扮成電影《蝙蝠俠》小丑，在特急電車內突然拔刀殺人，再縱火，至少造成15人受傷，其中1名男性遭刺傷昏迷。日本推特瘋傳嫌犯犯案後，淡定的詭異畫面，冷靜表情讓人不寒而慄。

東京都警視廳表示，一名男子今天晚間8時左右，在東京都調布市國領站附近行駛中的京王線列車揮刀，並潑灑像油一般的液體，造成座椅燃燒。目前不知男子行兇動機，傷者可能至少15人。

男嫌犯疑似20歲，在萬聖夜扮成《蝙蝠俠》的「小丑」角色，不知什麼原因潑灑不明液體且拿刀刺殺無辜民眾，事後滿臉毫不在意，坐在車廂內抽菸，似乎等著警察來抓他。

日本放送協會（NHK）報導，這起傷人事件已知一名60多歲男性遭嫌犯持刀刺傷，目前重傷急救中。許多日本乘客在推特上分享事發畫面，只見許多民眾嚇到不斷尖叫在車廂狂奔，車廂另一端冒出火焰黑煙，相當驚悚。

▲▼東京地鐵車廂發生殺人縱火事件，民眾嚇到狂奔。（圖／翻攝自推特／災害火災画像速報ニュース2）

▲東京地鐵車廂發生殺人縱火事件，民眾嚇到狂奔。（圖／翻攝自推特／災害火災画像速報ニュース2）

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