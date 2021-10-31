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流行歌曲話當年／《魷魚遊戲》與Fly Me To The Moon

▲▼Netflix,魷魚遊戲,李政宰,孔劉,暴力,南韓。（圖／翻攝自「netflixkr」IG）

《魷魚遊戲》裡的「一二三，木頭人」情節，讓人看得怵目驚心。的（圖／翻攝自「netflixkr」IG）

記者朱錦華／特稿

在串流平台Netflix上播出的韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球。第一集裡「一二三，木頭人」的情節尤其讓人看得怵目驚心。詭異的是，在這場殺戮戲裡，背景音樂竟是優美到不不行的經典名曲《帶我飛向月球》(Fly Me To The Moon)。纏綿緋惻的情歌搭上血腥屠殺的畫面，形成極大的反差，讓它一躍成為影視作品裡的經典畫面之一，同時也再度炒熱了這首爵士名曲。

Fly Me To The Moon是美國作曲家巴特霍華(Bart Howard)在1954年創作的歌曲，原名《換句話說》(In Other Words) 。它原本是一首cabaret ballad(適合在歌廳或夜總會裡表演的曲子)，後來才融入爵士樂風。同年，女歌手凱芭拉德(Kaye Ballard)把它灌錄成唱片。不過在唱片推出之前，第一個公開演唱這首歌的，是紐約曼哈頓「藍天使晚餐俱樂部」(Blue Angel Supper Club)的駐唱女歌手費莉西亞桑德斯(Felicia Sanders)。

儘管在接下來的幾年裡，有不少歌手都詮釋過這首曲子，但真正把它唱紅的，是歌后佩姬李(Pggy Lee)。1960年時，佩姬李在她新發行的專輯《美麗的眼睛》(Pretty Eyes)裡收錄了這首歌。接著在家喻戶曉的電視節目《艾德蘇利文秀》(The Ed Sullivan Show)上公開演唱後，這首歌開始火了。

1963年，佩姬李說服巴特霍華正式將歌名改為Fly Me To The Moon。翌年，著名作曲兼編曲家昆西瓊斯(Quincy Jones)把原曲的4/3拍改為4/4拍，由歌王法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)演唱並收錄在他的專輯《不如來點搖擺樂》(It Might as Well Be Swing)裡，這個version迄今被認是最經典的版本。

很快的，美國「航太總署」(NASA)跟這首歌曲產生了連結。1969年5月，「阿波羅10號」太空船進行環繞月球飛行任務時，太空人在艙內即利用一台Sony的卡帶機播放了這首歌。同年7月，「阿波羅11號」在登陸月球前，也播放了它。迄至1995年，Fly Me To The Moon已被不同歌手灌錄超過300多次。1999年，美國「歌曲創作名人堂」認證Fly Me to the Moon是一首有巨大貢獻的「標誌性歌曲」。

很多影視作品也非常尬意這首歌。殿堂級動漫經典《新世紀福紀戰士》的片尾曲先後使用過多個不同版本，不過多數是由日本歌手演唱。劇場版《序》以及《破》的預告片裡，演唱者更出動了日本天后宇多田光。 克林伊斯威特自導自演的電影《太空大哥大》(Space Cowboys,2000年)，劇終時湯米李瓊斯選擇留在月球，音樂響起，唱的正是Fly Me To The Moon。

至於《魷魚遊戲》裡，可能是為了撐自家人的關係，演唱的任務交給了韓裔美籍女歌手周媛欣(音譯，Joo Won Shin)，表現水準也是挺優的。

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