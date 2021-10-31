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墨西哥發現「古馬雅獨木舟」！1191年前神秘功能曝光

▲墨西哥猶加敦半島發現一艘距今1191年的獨木舟。（圖／路透社）

▲墨西哥猶加敦半島發現一艘距今1191年的獨木舟。（圖／路透社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

墨西哥考古學家宣布，在東南部的猶加敦半島一處天然洞穴（天然井）湖底發現一艘距今1191年前的獨木舟，據信是馬雅時期的文物，且保存完好，推測應是馬雅人用來取水或是當作存放祭品所留下的。

綜合外媒報導，墨西哥國家人類學與歷史研究所（INAH）在聲明中說，這艘極為罕見的獨木舟長1.60公尺，寬80公分，高40公分，被發現沉沒在古馬雅遺址奇琴伊察（Chichen Itza）一個天然洞穴的淡水池中。科學家推測，這艘獨木舟可能是馬雅人用來從洞穴中運輸水資源，或是存放祭品所用的。

▲墨西哥猶加敦半島發現一艘距今1191年的獨木舟。（圖／路透社）

研究指出，這是馬雅文明地區第一艘保存完整的獨木舟，未來巴黎索邦大學（Sorbonne Université）的專家將協助分析獨木舟的木材，以確定其年份和類型，並進一步製作獨木舟的3D電腦圖形，以利於日後能成功複製。

報導稱，獨木舟是在墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）所支持的「瑪雅列車」（Maya Train）工程計劃中的考古發現，建造的年代約在公元830年至950年之間，當時是馬雅文明的「終端古典期」，在數學、文學和藝術都有重大成就並蓬勃發展，範圍橫跨現今墨西哥南部和中美洲的數十座城市。

▲墨西哥猶加敦半島發現一艘距今1191年的獨木舟。（圖／路透社）

據了解，猶加敦半島上擁有許多馬雅人的遺跡，這些馬雅人建造了非常多地下暗河連接的排水口，這些暗河被稱為「天然井」，對馬雅人來說，天然井擁有非常特殊的宗教意義，當時的人認為，亡靈會通過水道前往陰間，也是象徵生死循環之處。

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