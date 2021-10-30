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歐洲議會議員指台灣屬中國　同僚嚇傻糾正反擊

▲▼外交部長吳釗燮與歐洲議會及比利時國會的友我議員會面情形。（圖／外交部）

▲外交部長吳釗燮與歐洲議會及比利時國會的友我議員會面情形。（圖／外交部）

中央社

今天部分歐洲議會議員公開昨天與外交部長吳釗燮在布魯塞爾會面相片，並表達支持台灣；不過近日也有歐洲議員謬指台灣是中國一部分，籲歐洲議會須停止為美國發聲，此言使得其他歐洲議員留言糾正，也引起大批網友為台發聲反擊。

吳釗燮昨天訪問布魯塞爾與支持台灣的歐洲議會及比利時國會議員會面，今天包括瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）、比利時國會議員范霍夫（Els Van Hoof）都在社群媒體公布會面相片，並發聲表達支持台灣民主拒絕中國威脅。

歐洲議會10月21日高票通過「歐盟－台灣政治關係與合作」後，吳釗燮緊接著在24日啟程訪問歐洲，在斯洛伐克、捷克後訪問歐洲聯盟總部所在地布魯塞爾，歐洲擴大與台灣官方交流令中國憤怒，揚言會有進一步動作。

愛爾蘭籍的歐洲議員華勒斯（Mick Wallace）10月26日在社群媒體發布一段影片為中國辯護，謬指台灣是中國的一部分，且由聯合國承認，並指當前美國正極力在兩岸之間加劇緊張，不只美國總統拜登批准對台灣軍售，美軍還在台灣訓練軍隊。

他也指出，若中國在關島、波多黎克及其他美國管轄區進行軍事訓練，美國將會威脅開戰。中國耐心應付美台的歇斯底里及挑釁，西方干涉中國內政，並呼籲歐洲議會必須停止為美國國務院發聲。

但華勒斯此言一出引發大批網友為台反擊，連德國籍的歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）都忍不住留言糾正，說看到歐洲議員散播關於台灣的錯誤訊息，令人感到震驚和尷尬。

駐愛爾蘭代表楊子葆今天也投書《愛爾蘭時報》，清楚釐清台灣就是台灣，不是某個國家的一塊碎片。

而有網友表示愛爾蘭的歐洲議會議員正在朗讀由中華人民共和國編輯的劇本，並在公共場合散播謠言，批評華勒斯不熟悉美台關係法的內容。另一位網友則強調聯合國沒有承認台灣是中國的一部分，中國的虛假訊息活躍於歐洲議會。

此外也有網友直說華勒斯大錯特錯，台灣有自己的政府、護照和貨幣，台灣希望保持作為獨立民主國家的現狀，並盼獲支持以遏制中國的威脅。

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