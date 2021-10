打疫苗免挨針！澳研發「貼片疫苗」選用高端　明年4月人體試驗

▲澳洲研發一款「用貼的」疫苗,動物實驗顯示效果比用針頭注射更好 。(圖/翻攝自昆士蘭大學官網,下同)

文/中央社

自COVID-19大流行以來,研究人員致力研發不需打針的疫苗。澳洲研發一款「用貼的」疫苗,動物實驗顯示效果比用針頭注射更好。這類貼片疫苗台灣的高端也有參與研發。

法新社報導,這項新技術有望讓兒童打疫苗不再哭泣,也能讓有針頭恐懼症的人一掃打針陰霾。此外,貼片疫苗沒有冷鏈需求,配送容易,且動物實驗顯示貼片能誘發出比皮下注射還要高的免疫反應。

這項領域的一項新動物實驗發表於「科學先端」(Science Advances)期刊,初步結果令人鼓舞。

澳洲昆士蘭大學(University of Queensland)病毒學家、這項研究的共同作者穆勒(David Muller)表示,由澳洲和美國人員組成的研究團隊用的是1平方公分的貼片,上面有超過5000個細微的「針」,小到連肉眼都難以看到。

接種時使用外形像冰上曲棍球的扁圓形貼片器,將疫苗貼片「打印」上皮膚;穆勒說「就像在你皮膚上輕彈一下」。這份研究試驗裡用的是重組蛋白的「次單位」疫苗。

受試老鼠分別接種貼片與針頭注射疫苗,試驗顯示使用貼片的老鼠,免疫系統在接種2劑後產生高濃度的中和抗體,包括在肺部,產生的免疫效果優於針頭注射。

法新社指出,研究所使用的貼片是由澳洲Vaxxas公司所生產,預計明年4月展開人體試驗,是這類貼片疫苗裡進度最快的一支。

包括Micron Biomedical和Vaxess兩家美國公司,也在研發貼片疫苗,Vaxess研發的貼片選用的更是台灣國產的高端疫苗。

目前貼片疫苗主要挑戰在於大規模生產,這類智能貼片微針迄今還沒有製造商能量產出足夠的數量。

Vaxess在美國國家衛生研究院(NIH)資助下剛在波士頓附近開設一家工廠,目標是先生產足夠的貼片以在明年夏天展開2000至3000人的臨床試驗。

Vaxess執行長史拉德(Michael Schrader)說:「如果你想推出一種疫苗,你必須生產數億劑,截至目前我們還沒有那樣的規模,還沒人有這種產能。」不過他說拜疫情之賜,相關產業已吸引更多投資者,未來10年有望重塑疫苗接種方式。

據高端去年9月發布的新聞稿,他們與美國Vaxess研發的是全新COVID-19和四價季節性流感的組合疫苗。貼片上有許多細微針狀物,可以穩定速度溶解並緩釋出有效劑量的藥物進到人體,貼片幾乎無痛,且在配戴幾分鐘後即可移除。

Very happy to share our latest work published in @ScienceAdvances describing the development of a COVID-19 vaccine patch. Congratulations to first authors @ChrisLDMcMillan and Jovin Choo. Thank you to all involved. @AdvanceQld @ProfPaulYoung @UQ_SCMB https://t.co/WTUnARTSY3