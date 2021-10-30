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雙親不識字借錢供念書　醫材老闆捐多功能醫療床助弱勢

▲▼ 鹿草鄉當地長大企業家黃啟宗回饋自己公司電動醫療床給有需要的民眾。（圖／鹿草國中提供）

▲鹿草鄉當地長大企業家黃啟宗回饋自己公司電動醫療床給鹿草需要的民眾，並親自操作說明。（圖／鹿草國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉重寮村2019年張姓父女騎腳踏車出門，不幸發生車禍，女兒張宥怡經過2次腦部手術、住進加護病房急救，翁縣長親到醫院探視並頒發模範生獎狀的新聞，讓大家很心疼。經過2年多的治療與復健，張女回家休養，每周三天由安養中心送去做復健。

聽聞該消息，當地土生土長白手起家的醫材公司，榕懋實業公司董事長黃啟宗，透過管道與鹿草國中表示要捐贈自己公司生產外銷的醫療床，希望宥怡有更好的設備可用，身體越來越健康。

▲▼ 鹿草鄉當地長大企業家黃啟宗回饋自己公司電動醫療床給有需要的民眾。（圖／鹿草國中提供）

陪同參與捐贈儀式的有詹琬蓁議員、長期捐資興學的嘉威聯合會計師事務所張威珍所長賢伉儷及鹿草國中校友會理事長王水生董事長賢伉儷等鹿草鄉賢達。縣教育處代理處長李美華，特別陪同並傳達縣長翁章梁一直以來對宥怡的關懷。

▲▼ 鹿草鄉當地長大企業家黃啟宗回饋自己公司電動醫療床給有需要的民眾。（圖／鹿草國中提供）

▲鹿草鄉當地長大企業家黃啟宗回饋自己公司電動醫療床給鹿草需要的民眾，由當地民意代表及校長陪同。（圖／鹿草國中提供）


張宥怡現在是鹿草國中三年級的學生，爸爸說每次老師到醫院探視宥怡，都會設計一些課程或作業，讓宥怡試著使用右手塗塗畫畫，爸爸平時也會讓她學著使用手機看影片，希望藉由多元刺激讓宥怡越來越進步。現在又有多功能電動醫療床的輔助，相信宥怡一定能恢復得更快更好。

▲▼ 鹿草鄉當地長大企業家黃啟宗回饋自己公司電動醫療床給有需要的民眾。（圖／鹿草國中提供）

黃啟宗說，自己出生三角村，是土生土長的鹿仔草人，從小家境非常貧困，雙親務農皆不識字，卻能懂得教育是最好的投資。他想起當年父親去借錢讓他讀私立中學，才有機會成為村裏第一位應屆考上大學的學生，民國67年畢業於大同工學院機械系，民國78年自行創業，成立資本額3億元的醫療器材公司，產品外銷歐洲、北美、日本等國家，也才有機會翻轉家庭貧困的命運。若我有一點點成就，都要感謝我的雙親，因此自從開始工作賺錢便開始捐贈病床、捐資興學、行善助人，這都是為了感恩父母的養育之情。


李美華表示，非常感謝黃董事長及地方賢達長期對宥怡的關懷，更開心看到宥怡的身體狀況逐漸趨於穩定，雖然智力尚未完全恢復、雖然左手及左腳仍舊蜷曲不靈活、也無法用言語表達，但是看到宥怡臉上開心燦爛的笑容令人欣慰。

 

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